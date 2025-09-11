Барселона U-18 благодаря голу 15-летнего украинца стала победителем КЧМ

Артем Рыбак. Фото: instagram.com/artemrybak17

Испанская "Барселона" выиграла юношеский Клубный чемпионат мира до 18 лет. Творцом победы стал украинский футболист Артем Рыбак.

Украинец, которому 15 лет, забил победный мяч, сообщил портал Новини.LIVE.

Игроки "Барселоны" U-18. Фото: "Барселона"

Украинец принес победу "Барселоне"

В матче против "Расинга U-18" 15-летний Рыбак, который обычно играет за "Барселону" U-16, забил мяч после выхода один на один с вратарем и помог победить со счетом 1:0. Голом Артем отметился на 68-й минуте.

Рыбак, который ранее развивался в системе "Шахтера", переехал в Испанию в возрасте 12 лет после полномасштабного вторжения России.

В школе "Барселоны" он сейчас проводит успешный период, и уже дебютировал за сборную Украины U-16, после чего сыграл за нее шесть матчей и забил один гол.

"Барселона" U-18 — "Расинг" U-18 — 1:0

Гол: Рыбак, 68

Рыбак играет на позиции атакующего полузащитника, который может сыграть немного глубже в центре поля и на правом фланге нападения.

