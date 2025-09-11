Видео
Главная Спорт Украинец принес Барселоне победу на Клубном чемпионате мира

Украинец принес Барселоне победу на Клубном чемпионате мира

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 13:02
Барселона U-18 благодаря голу 15-летнего украинца стала победителем КЧМ
Артем Рыбак. Фото: instagram.com/artemrybak17

Испанская "Барселона" выиграла юношеский Клубный чемпионат мира до 18 лет. Творцом победы стал украинский футболист Артем Рыбак.

Украинец, которому 15 лет, забил победный мяч, сообщил портал Новини.LIVE.

Артем Рыбак
Игроки "Барселоны" U-18. Фото: "Барселона"

Украинец принес победу "Барселоне"

В матче против "Расинга U-18" 15-летний Рыбак, который обычно играет за "Барселону" U-16, забил мяч после выхода один на один с вратарем и помог победить со счетом 1:0. Голом Артем отметился на 68-й минуте.

Рыбак, который ранее развивался в системе "Шахтера", переехал в Испанию в возрасте 12 лет после полномасштабного вторжения России.

В школе "Барселоны" он сейчас проводит успешный период, и уже дебютировал за сборную Украины U-16, после чего сыграл за нее шесть матчей и забил один гол.

"Барселона" U-18 — "Расинг" U-18 — 1:0

Гол: Рыбак, 68

Рыбак играет на позиции атакующего полузащитника, который может сыграть немного глубже в центре поля и на правом фланге нападения.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
