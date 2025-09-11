Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українець приніс Барселоні перемогу на Клубному чемпіонаті світу

Українець приніс Барселоні перемогу на Клубному чемпіонаті світу

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 13:02
Українець Рибак приніс Барселоні перемогу у фіналі юнацького КЧС
Артем Рибак. Фото: instagram.com/artemrybak17

Іспанська "Барселона" виграла юнацький Клубний чемпіонат світу до 18 років. Творцем перемоги став український футболіст Артем Рибак.

Українець, якому 15 років, забив переможний м’яч, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Артем Рыбак
Гравці "Барселони" U-18. Фото: "Барселона"

Українець приніс перемогу "Барселоні"

У матчі проти "Расінга U-18" 15-річний Рибак, який зазвичай грає за "Барселону" U-16, забив м'яч після виходу віч-на-віч з воротарем та допоміг перемогти з рахунком 1:0. Голом Артем відзначився на 68-й хвилині.

Рибак, який раніше розвивався в системі "Шахтаря", переїхав до Іспанії у віці 12 років після повномасштабного вторгнення Росії.

У школі "Барселони" він наразі проводить успішний період, та вже дебютував за збірну України U-16, після чого зіграв за неї шість матчів і забив один гол.

"Барселона" U-18 — "Расінг" U-18 — 1:0

Гол: Рибак, 68

Рибак грає на позиції атакувального півзахисника, який може зіграти трішки глибше в центрі поля та на правому фланзі нападу.

Нагадаємо, у житомирському "Поліссі" назріває конфлікт у керівництві клубу.

Дружина зірки "Барселони" разом з чоловіком та українкою відсвяткувала свій день народження.

футбол Барселона українські легіонери (футбол) Клубний чемпіонат світу з футболу Артем Рибак
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації