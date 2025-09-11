Українець Рибак приніс Барселоні перемогу у фіналі юнацького КЧС

Артем Рибак. Фото: instagram.com/artemrybak17

Іспанська "Барселона" виграла юнацький Клубний чемпіонат світу до 18 років. Творцем перемоги став український футболіст Артем Рибак.

Українець, якому 15 років, забив переможний м’яч, повідомив портал Новини.LIVE.

Гравці "Барселони" U-18. Фото: "Барселона"

Українець приніс перемогу "Барселоні"

У матчі проти "Расінга U-18" 15-річний Рибак, який зазвичай грає за "Барселону" U-16, забив м'яч після виходу віч-на-віч з воротарем та допоміг перемогти з рахунком 1:0. Голом Артем відзначився на 68-й хвилині.

Рибак, який раніше розвивався в системі "Шахтаря", переїхав до Іспанії у віці 12 років після повномасштабного вторгнення Росії.

У школі "Барселони" він наразі проводить успішний період, та вже дебютував за збірну України U-16, після чого зіграв за неї шість матчів і забив один гол.

"Барселона" U-18 — "Расінг" U-18 — 1:0

Гол: Рибак, 68

Рибак грає на позиції атакувального півзахисника, який може зіграти трішки глибше в центрі поля та на правому фланзі нападу.

