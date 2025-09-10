У Поліссі назріває конфлікт між Хацкевичем і Шевчуком

Олександр Хацкевич. Фото: "Полісся"

У житомирському "Поліссі" може виникнути черговий конфлікт в керівництві клубу. Це стало можливим після призначення білоруса Олександра Хацкевича на посаду віцепрезидента клубу.

Про можливий конфлікт повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Конфлікт у "Поліссі"

Співаковський розповів, що у новопризначеного віцепрезидента "Полісся" Хацкевичем давній конфлікт з нинішнім спортивним директором В’ячеславом Шевчуком. До того ж вони ще й конкурували раніше за посаду спортдиректора.

"З того, що я знаю, у спортивного директора В’ячеслава Шевчука і віцепрезидента Олександра Хацкевича до недавнього часу були, м’яко кажучи, не ідеальні стосунки. Там був відкритий конфлікт", — заявив Співаковський.

Також джерело повідомило, що власник клубу Геннадій Буткевич наразі хоче приділити увагу своїм іншим бізнесам, а за клубом наглядатиме Хацкевич, якому він довіряє.

Хацкевич раніше не працював на керівних посадах в клубі. Він був тренером "Динамо-2", збірної Білорусі, "Динамо" Київ, "Ротора" із Росії, кіпрського "Карміотіссу" та польського "Заглембє".

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров знайшов причини для виправдань за нічию з Азербайджаном.

Ліонель Мессі отримав спадкоємця в збірні Аргентині з футболу.