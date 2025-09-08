Колишній тренер Динамо підписав контракт із Поліссям

Хацкевич повернувся до роботи та підписав контракт із клубом УПЛ
Колишнього тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича призначено віцепрезидентом житомирського клубу "Полісся".
Рішення ухвалив особисто президент Геннадій Буткевич, повідомляє пресслужба "Полісся".
У заяві наголошується, що багаторічний досвід Хацкевича, його авторитет у футбольних колах та досягнення дадуть змогу суттєво посилити розвиток команди. Керівництво розраховує, що його прихід дасть новий імпульс спортивному напрямку.
До цього Хацкевич тривалий час працював тренером. Останнім місцем його діяльності був польський клуб "Заглембе" із Сосновця, який він залишив у квітні 2024 року.
Що зміниться для "Полісся"
У нинішньому сезоні житомирська команда після чотирьох турів посідає десяту сходинку в таблиці. Запрошення Хацкевича розглядається як стратегічний крок для підвищення амбіцій та організації всередині клубу.
Для самого фахівця це новий виклик і можливість проявити себе в управлінській ролі. Для "Полісся" — шанс отримати додаткову енергію та досвід, які допоможуть команді рухатися вперед.
