Головна Спорт Хацкевич повернувся до роботи та підписав контракт із клубом УПЛ

Хацкевич повернувся до роботи та підписав контракт із клубом УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:45
Колишній тренер Динамо підписав контракт із Поліссям
Тренер Олександр Хацкевич під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Колишнього тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича призначено віцепрезидентом житомирського клубу "Полісся".

Рішення ухвалив особисто президент Геннадій Буткевич, повідомляє пресслужба "Полісся".

У заяві наголошується, що багаторічний досвід Хацкевича, його авторитет у футбольних колах та досягнення дадуть змогу суттєво посилити розвиток команди. Керівництво розраховує, що його прихід дасть новий імпульс спортивному напрямку.

Александр Хацкевич
Олександр Хацкевич (ліворуч) у "Поліссі". Фото: instagram.com/fcpolissya/

До цього Хацкевич тривалий час працював тренером. Останнім місцем його діяльності був польський клуб "Заглембе" із Сосновця, який він залишив у квітні 2024 року.

Що зміниться для "Полісся"

У нинішньому сезоні житомирська команда після чотирьох турів посідає десяту сходинку в таблиці. Запрошення Хацкевича розглядається як стратегічний крок для підвищення амбіцій та організації всередині клубу.

Для самого фахівця це новий виклик і можливість проявити себе в управлінській ролі. Для "Полісся" — шанс отримати додаткову енергію та досвід, які допоможуть команді рухатися вперед.

спорт футбол тренер Полісся Олександр Хацкевич
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
