Бывший тренер Динамо подписал контракт с Полесьем

Хацкевич вернулся к работе и подписал контракт с клубом УПЛ
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назначен вице-президентом житомирского клуба "Полесье".
Решение принял лично президент Геннадий Буткевич, сообщает пресс-служба "Полесья".
В заявлении отмечается, что многолетний опыт Хацкевича, его авторитет в футбольных кругах и достижения позволят существенно усилить развитие команды. Руководство рассчитывает, что его приход даст новый импульс спортивному направлению.
До этого Хацкевич продолжительное время работал тренером. Последним местом его деятельности был польский клуб "Заглембе" из Сосновца, который он покинул в апреле 2024 года.
Что изменится для "Полесья"
В нынешнем сезоне житомирская команда после четырех туров занимает десятую строчку в таблице. Приглашение Хацкевича рассматривается как стратегический шаг для повышения амбиций и организации внутри клуба.
Для самого специалиста это новый вызов и возможность проявить себя в управленческой роли. Для "Полесья" — шанс получить дополнительную энергию и опыт, которые помогут команде двигаться вперед.
Напомним, в итальянской "Роме" резко изменили решение по поводу перспектив Артема Довбика в команде.
Голкиперу Андрею Лунину придется уйти из мадридского "Реала", который заменит Тибо Куртуа другим вратарем.
Читайте Новини.LIVE!