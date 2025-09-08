Видео
Хацкевич вернулся к работе и подписал контракт с клубом УПЛ

Дата публикации 8 сентября 2025 16:45
Бывший тренер Динамо подписал контракт с Полесьем
Тренер Александр Хацкевич во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назначен вице-президентом житомирского клуба "Полесье".

Решение принял лично президент Геннадий Буткевич, сообщает пресс-служба "Полесья". 

В заявлении отмечается, что многолетний опыт Хацкевича, его авторитет в футбольных кругах и достижения позволят существенно усилить развитие команды. Руководство рассчитывает, что его приход даст новый импульс спортивному направлению. 

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич (слева) в "Полесье". Фото: instagram.com/fcpolissya/

До этого Хацкевич продолжительное время работал тренером. Последним местом его деятельности был польский клуб "Заглембе" из Сосновца, который он покинул в апреле 2024 года.

Что изменится для "Полесья"

В нынешнем сезоне житомирская команда после четырех туров занимает десятую строчку в таблице. Приглашение Хацкевича рассматривается как стратегический шаг для повышения амбиций и организации внутри клуба.

Для самого специалиста это новый вызов и возможность проявить себя в управленческой роли. Для "Полесья" — шанс получить дополнительную энергию и опыт, которые помогут команде двигаться вперед. 

Напомним, в итальянской "Роме" резко изменили решение по поводу перспектив Артема Довбика в команде

Голкиперу Андрею Лунину придется уйти из мадридского "Реала", который заменит Тибо Куртуа другим вратарем. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
