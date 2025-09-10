В Полесье начнется вражда в руководстве клуба между Хацкевичем и Шевчуком

Александр Хацкевич. Фото: "Полесье"

В житомирском "Полесье" может возникнуть очередной конфликт в руководстве клуба. Это стало возможным после назначения белоруса Александра Хацкевича на должность вице-президента клуба.

О возможном конфликте сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Конфликт в "Полесье"

Спиваковский рассказал, что у нового вице-президента "Полесья" Хацкевича давний конфликт с нынешним спортивным директором Вячеславом Шевчуком. К тому же они еще и конкурировали ранее за должность спортдиректора.

"Из того, что я знаю, у спортивного директора Вячеслава Шевчука и вице-президента Александра Хацкевича до недавнего времени были, мягко говоря, не идеальные отношения. Там был открытый конфликт", — заявил Спиваковский.

Также источник сообщил, что владелец клуба Геннадий Буткевич сейчас хочет уделить внимание своим другим бизнесам, а за клубом будет присматривать Хацкевич, которому он доверяет.

Хацкевич ранее не работал на руководящих должностях в клубе. Он был тренером "Динамо-2", сборной Беларуси, "Динамо" Киев, "Ротора" из России, кипрского "Кармиотисса" и польского "Заглембе".

Напомним, ранее Сергей Ребров нашел причины для оправданий за ничью с Азербайджаном.

Лионель Месси получил наследника в сборной Аргентине по футболу.