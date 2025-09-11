Відео
Дружина зірки Барселони відсвяткувала день народження з українкою

Дружина зірки Барселони відсвяткувала день народження з українкою

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 09:25
Анна Левандовскі відсвяткувала 37-річчя у Барселоні з Робертом та друзями
Гості вечірки Анни Левандовської. Фото: instagram.com/annalewandowska

Анна Левандовскі, дружина футболіста Роберта Левандовскі, відсвяткувала своє 37-річчя. Вечірка пройшла в присутності чоловіка та подруг.

Як пройшла вечірка Анни повідомив портал Sportowe Fakty.

Вечеринка Анны Левандовской
Анна Левандовськи. Фото: instagram.com/annalewandowska

Без українців день народження дружини Левандовського не пройшло

Анна привернула увагу шанувальників своїм стильним вбранням під час святкування в Барселоні. Вона одягла коротку чорну сукню від польського бренду Orage Studio, яку виділяють пишні рукави та виріз навколо декольте. Доповнили сукню босоніжки на шпильках.

Вечеринка Анны Левандовской
Анна та Роберт Левандовськи. Фото: instagram.com/annalewandowska

Тренерка організувала камерну зустріч у ресторані 9 вересня. Сам день народження був ще 7 вересня, але Роберт тоді грав матч за збірну Польщі проти Фінляндії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Гра завершилася перемогою Польщі 3:1, а капітан забив переможний гол.. Чоловік також надіслав їй квіти та привітав у соцмережах.

Серед гостей була українка Марина Лученко, яка є дружиною воротаря "Барселони" та друга Роберта Войцеха Щенсни.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
