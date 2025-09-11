Анна Левандовскі відсвяткувала 37-річчя у Барселоні з Робертом та друзями

Гості вечірки Анни Левандовської. Фото: instagram.com/annalewandowska

Анна Левандовскі, дружина футболіста Роберта Левандовскі, відсвяткувала своє 37-річчя. Вечірка пройшла в присутності чоловіка та подруг.

Як пройшла вечірка Анни повідомив портал Sportowe Fakty.

Анна Левандовськи. Фото: instagram.com/annalewandowska

Без українців день народження дружини Левандовського не пройшло

Анна привернула увагу шанувальників своїм стильним вбранням під час святкування в Барселоні. Вона одягла коротку чорну сукню від польського бренду Orage Studio, яку виділяють пишні рукави та виріз навколо декольте. Доповнили сукню босоніжки на шпильках.

Анна та Роберт Левандовськи. Фото: instagram.com/annalewandowska

Тренерка організувала камерну зустріч у ресторані 9 вересня. Сам день народження був ще 7 вересня, але Роберт тоді грав матч за збірну Польщі проти Фінляндії в кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Гра завершилася перемогою Польщі 3:1, а капітан забив переможний гол.. Чоловік також надіслав їй квіти та привітав у соцмережах.

Серед гостей була українка Марина Лученко, яка є дружиною воротаря "Барселони" та друга Роберта Войцеха Щенсни.

