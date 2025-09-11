Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена звезды Барселоны отпраздновала день рождения с украинкой

Жена звезды Барселоны отпраздновала день рождения с украинкой

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 09:25
Анна Левандовски отпраздновала 37-летие в Барселоне с Робертом и друзьями
Гости вечеринки Анны Левандовской. Фото: instagram.com/annalewandowska

Анна Левандовски, жена футболиста Роберта Левандовски, отпраздновала свое 37-летие. Вечеринка прошла в присутствии мужа и подруг.

Как прошла вечеринка Анны сообщил портал Sportowe Fakty.

Реклама
Читайте также:
Вечеринка Анны Левандовской
Анна Левандовски. Фото: instagram.com/annalewandowska

Без украинцев день рождения жены Левандовского не прошел

Анна привлекла внимание поклонников своим стильным нарядом во время празднования в Барселоне. Она надела короткое черное платье от польского бренда Orage Studio, которое выделяют пышные рукава и вырез вокруг декольте. Дополнили платье босоножки на шпильках.

Вечеринка Анны Левандовской
Анна и Роберт Левандовски. Фото: instagram.com/annalewandowska

Тренер организовала камерную встречу в ресторане 9 сентября. Сам день рождения был еще 7 сентября, но Роберт тогда играл матч за сборную Польши против Финляндии в квалификации к чемпионату мира-2026. Игра завершилась победой Польши 3:1, а капитан забил победный гол. Муж также прислал ей цветы и поздравил в соцсетях.

Среди гостей была украинка Марина Лученко, которая является женой вратаря "Барселоны" и друга Роберта Войцеха Щенсны.

Напомним, ранее тренер сборной Украины Сергей Ребров нашел много причин для оправданий за ничью с Азербайджаном.

Лионель Месси получил наследника в сборной Аргентине по футболу.

Роберт Левандовский Барселона Анна Левандовски жены футболистов Войцех Щенсный
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации