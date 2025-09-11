Анна Левандовски отпраздновала 37-летие в Барселоне с Робертом и друзьями

Гости вечеринки Анны Левандовской. Фото: instagram.com/annalewandowska

Анна Левандовски, жена футболиста Роберта Левандовски, отпраздновала свое 37-летие. Вечеринка прошла в присутствии мужа и подруг.

Как прошла вечеринка Анны сообщил портал Sportowe Fakty.

Анна Левандовски. Фото: instagram.com/annalewandowska

Без украинцев день рождения жены Левандовского не прошел

Анна привлекла внимание поклонников своим стильным нарядом во время празднования в Барселоне. Она надела короткое черное платье от польского бренда Orage Studio, которое выделяют пышные рукава и вырез вокруг декольте. Дополнили платье босоножки на шпильках.

Анна и Роберт Левандовски. Фото: instagram.com/annalewandowska

Тренер организовала камерную встречу в ресторане 9 сентября. Сам день рождения был еще 7 сентября, но Роберт тогда играл матч за сборную Польши против Финляндии в квалификации к чемпионату мира-2026. Игра завершилась победой Польши 3:1, а капитан забил победный гол. Муж также прислал ей цветы и поздравил в соцсетях.

Среди гостей была украинка Марина Лученко, которая является женой вратаря "Барселоны" и друга Роберта Войцеха Щенсны.

