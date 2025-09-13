Иван Калюжный с дочкой — футболист поразил эмоциональным семейным фото

Жена показала Калюжного с непривычной стороны — фото
Опорный полузащитник "Металлиста 1925" и сборной Украины Иван Калюжный зарекомендовал себя как стена в центре поля. Казалось, что он как камень и в эмоциональном плане.
Однако, жена игрока Анна показала его в Instagram в другом образе.
Калюжный может быть другим
Супруга полузащитника "Металлиста 1925" порадовала подписчиков серией теплых семейных фото. На снимках молодая семья позирует вместе — Иван держит на руках маленькую дочь, а Анна улыбается рядом, создавая атмосферу уюта и любви.
Уже по выражению лица Ивана можно понять, как он обожает свою дочь и рядом с ней может быть другим, чем на футбольном поле.
Иван и Анна поженились зимой 2020 года и воспитывают двух дочерей: старшую Оливию и младшую Адриану.
Калюжный дебютировал за национальную сборную в матчах Лиги наций. Летом он вернулся в "Металлист 1925" из его родного города. В этом сезоне футболист провел пять матчей, забил гол и сделал ассист.
