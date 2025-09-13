Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жена показала Калюжного с непривычной стороны — фото

Жена показала Калюжного с непривычной стороны — фото

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 08:10
Иван Калюжный с дочкой — футболист поразил эмоциональным семейным фото
Иван Калюжный. Фото: УАФ

Опорный полузащитник "Металлиста 1925" и сборной Украины Иван Калюжный зарекомендовал себя как стена в центре поля. Казалось, что он как камень и в эмоциональном плане.

Однако, жена игрока Анна показала его в Instagram в другом образе.

Реклама
Читайте также:
Семья Ивана Калюжного
Супруга Ивана Калюжного Анна. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Калюжный может быть другим

Супруга полузащитника "Металлиста 1925" порадовала подписчиков серией теплых семейных фото. На снимках молодая семья позирует вместе — Иван держит на руках маленькую дочь, а Анна улыбается рядом, создавая атмосферу уюта и любви.

Уже по выражению лица Ивана можно понять, как он обожает свою дочь и рядом с ней может быть другим, чем на футбольном поле.

Семья Ивана Калюжного
Иван Калюжный с дочкой Адрианой и женой Анной. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Иван и Анна поженились зимой 2020 года и воспитывают двух дочерей: старшую Оливию и младшую Адриану.

Семья Ивана Калюжного
Архивное фото супругов с дочерью Оливией. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Калюжный дебютировал за национальную сборную в матчах Лиги наций. Летом он вернулся в "Металлист 1925" из его родного города. В этом сезоне футболист провел пять матчей, забил гол и сделал ассист.

Напомним, центрбек сборной Украины Илья Забарный принял решение не общаться с болельщиками после игры с Азербайджаном.

Также жена звезды "Барселоны" показала свою вечеринку на день рождения.

дети футбол ФК Металлист 1925 жены футболистов Иван Калюжный
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации