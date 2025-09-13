Иван Калюжный с дочкой — футболист поразил эмоциональным семейным фото

Иван Калюжный. Фото: УАФ

Опорный полузащитник "Металлиста 1925" и сборной Украины Иван Калюжный зарекомендовал себя как стена в центре поля. Казалось, что он как камень и в эмоциональном плане.

Однако, жена игрока Анна показала его в Instagram в другом образе.

Супруга Ивана Калюжного Анна. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Калюжный может быть другим

Супруга полузащитника "Металлиста 1925" порадовала подписчиков серией теплых семейных фото. На снимках молодая семья позирует вместе — Иван держит на руках маленькую дочь, а Анна улыбается рядом, создавая атмосферу уюта и любви.

Уже по выражению лица Ивана можно понять, как он обожает свою дочь и рядом с ней может быть другим, чем на футбольном поле.

Иван Калюжный с дочкой Адрианой и женой Анной. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Иван и Анна поженились зимой 2020 года и воспитывают двух дочерей: старшую Оливию и младшую Адриану.

Архивное фото супругов с дочерью Оливией. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Калюжный дебютировал за национальную сборную в матчах Лиги наций. Летом он вернулся в "Металлист 1925" из его родного города. В этом сезоне футболист провел пять матчей, забил гол и сделал ассист.

