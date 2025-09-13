Барселона не хоче відпускати гравців у збірну Іспанії через Ямаля

Ламін Ямаль у матчі за збірну Іспанії. Фото: Reuters/Murad Sezer

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік повідомив про вимушену втрату перед матчем четвертого туру Прімери проти "Валенсії". Німецький фахівець підтвердив, що Ламін Ямаль не зможе вийти на поле в неділю, 14 вересня.

Флік зазначив, що молодий форвард прибув до збірної Іспанії вже з болями й не брав участі в тренуваннях, повідомляє пресслужба "Барселони".

Тренерський штаб національної команди не врахував, що у Ламіна Ямаля є проблеми зі здоров'ям, і випускав гравця майже на весь матч в обох поєдинках міжнародної паузи.

Ламін Ямаль на тренуванні. Фото: Reuters/Murad Sezer

За словами Ганса-Дітера Фліка, футболістові давали знеболювальні препарати, щоб він міг грати, хоча в тих зустрічах іспанці вели з великою перевагою і могли обійтися без його участі. Це викликало серйозне невдоволення у клубу.

У "Барселони" проблеми зі збірною Іспанії

Тренер наголосив, що таке ставлення до юного таланту не є турботою про майбутнє гравця. Він додав, що тепер "Барселона" змушена готуватися до важливого матчу без одного з ключових нападників.

Флік заявив, що Ямаль відчував дискомфорт упродовж усієї паузи й не мав можливості повноцінно тренуватися. За його словами, футболіст потребує відновлення, і клуб уважно стежитиме за його станом.

