Барселона не хоче відпускати гравців у збірну Іспанії через Ямаля

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік повідомив про вимушену втрату перед матчем четвертого туру Прімери проти "Валенсії". Німецький фахівець підтвердив, що Ламін Ямаль не зможе вийти на поле в неділю, 14 вересня.
Флік зазначив, що молодий форвард прибув до збірної Іспанії вже з болями й не брав участі в тренуваннях, повідомляє пресслужба "Барселони".
Тренерський штаб національної команди не врахував, що у Ламіна Ямаля є проблеми зі здоров'ям, і випускав гравця майже на весь матч в обох поєдинках міжнародної паузи.
За словами Ганса-Дітера Фліка, футболістові давали знеболювальні препарати, щоб він міг грати, хоча в тих зустрічах іспанці вели з великою перевагою і могли обійтися без його участі. Це викликало серйозне невдоволення у клубу.
Тренер наголосив, що таке ставлення до юного таланту не є турботою про майбутнє гравця. Він додав, що тепер "Барселона" змушена готуватися до важливого матчу без одного з ключових нападників.
Флік заявив, що Ямаль відчував дискомфорт упродовж усієї паузи й не мав можливості повноцінно тренуватися. За його словами, футболіст потребує відновлення, і клуб уважно стежитиме за його станом.
