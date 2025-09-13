Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Головна Спорт Флік звинуватив збірну Іспанії в проблемах з Ламіном Ямалем

Флік звинуватив збірну Іспанії в проблемах з Ламіном Ямалем

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 15:31
Барселона не хоче відпускати гравців у збірну Іспанії через Ямаля
Ламін Ямаль у матчі за збірну Іспанії. Фото: Reuters/Murad Sezer

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік повідомив про вимушену втрату перед матчем четвертого туру Прімери проти "Валенсії". Німецький фахівець підтвердив, що Ламін Ямаль не зможе вийти на поле в неділю, 14 вересня.

Флік зазначив, що молодий форвард прибув до збірної Іспанії вже з болями й не брав участі в тренуваннях, повідомляє пресслужба "Барселони".

Реклама
Читайте також:

Тренерський штаб національної команди не врахував, що у Ламіна Ямаля є проблеми зі здоров'ям, і випускав гравця майже на весь матч в обох поєдинках міжнародної паузи.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль на тренуванні. Фото: Reuters/Murad Sezer

За словами Ганса-Дітера Фліка, футболістові давали знеболювальні препарати, щоб він міг грати, хоча в тих зустрічах іспанці вели з великою перевагою і могли обійтися без його участі. Це викликало серйозне невдоволення у клубу.

У "Барселони" проблеми зі збірною Іспанії

Тренер наголосив, що таке ставлення до юного таланту не є турботою про майбутнє гравця. Він додав, що тепер "Барселона" змушена готуватися до важливого матчу без одного з ключових нападників.

Флік заявив, що Ямаль відчував дискомфорт упродовж усієї паузи й не мав можливості повноцінно тренуватися. За його словами, футболіст потребує відновлення, і клуб уважно стежитиме за його станом.

Нагадаємо, в англійському "Ліверпулі" з'явиться зірка збірної Франції, яка замінить в атаці Мохаммеда Салаха.

Знаменитий ірландський боєць Конор Макгрегор відреагував на вбивство в США біженки з України.

спорт футбол Барселона Збірна Іспанії з футболу Ламін Ямал Ханс-Дітер Флік
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації