Барселона не хочет отпускать игроков в сборную Испании из-за Ямаля

Ламин Ямаль в матче за сборную Испании. Фото: Reuters/Murad Sezer

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик сообщил о вынужденной потере перед матчем четвертого тура Примеры против "Валенсии". Немецкий специалист подтвердил, что Ламин Ямаль не сможет выйти на поле в воскресенье, 14 сентября.

Флик отметил, что молодой форвард прибыл в сборную Испании уже с болями и не принимал участия в тренировках, сообщает пресс-служба "Барселоны".

Тренерский штаб национальной команды не учел, что у Ламина Ямаля есть проблемы со здоровьем, и выпускал игрока почти на весь матч в обоих поединках международной паузы.

Ламин Ямаль на тренировке. Фото: Reuters/Murad Sezer

По словам Ханса-Дитера Флика, футболисту давали обезболивающие препараты, чтобы он мог играть, хотя в тех встречах испанцы вели с большим преимуществом и могли обойтись без его участия. Это вызвало серьезное недовольство у клуба.

У "Барселоны" проблемы со сборной Испании

Тренер подчеркнул, что подобное отношение к юному таланту не является заботой о будущем игрока. Он добавил, что теперь "Барселона" вынуждена готовиться к важному матчу без одного из ключевых нападающих.

Флик заявил, что Ямаль чувствовал дискомфорт на протяжении всей паузы и не имел возможности полноценно тренироваться. По его словам, футболист нуждается в восстановлении, и клуб будет внимательно следить за его состоянием.

