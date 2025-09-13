Макгрегор удивил заявлением об убийстве украинки Заруцкой в США

Пресс-конференция о деле Ирины Заруцкой в Белом Доме. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на убийство украинской беженки Ирины Заруцкой, которое произошло в метро американского города Шарлотт.

Публикация Макгрегора в соцсети X собрала тысячи комментариев и вызвала оживленную дискуссию.

Реклама

Читайте также:

Ирина Заруцкая погибла от ножевых ранений 22 августа, подозреваемый был задержан на месте преступления. В США ему предъявлены федеральные обвинения, предусматривающие максимально суровое наказание. Трагедия всколыхнула общественное мнение и привлекла внимание к вопросам безопасности на транспорте.

Конор Макгрегор в 2025 году. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Что Макгрегор сказал об убийстве Заруцкой

Ирландский спортсмен не только выразил соболезнования семье погибшей и поддержал Украину, но и сделал политический акцент. Он подчеркнул, что подобные инциденты не должны оставаться без последствий, а власти обязаны жестко реагировать на преступления против беззащитных людей.

В то же время его слова вызвали неоднозначную реакцию: одни назвали бойца искренним в своей позиции, другие увидели в этом использование трагедии в предвыборных целях. Несмотря на споры, высказывание Конора стало одним из самых обсуждаемых событий дня.

"Не могу избавиться от образов невинной, беспомощной женщины в метро. Жестоко убита сзади — ни за что. Желаю убийце самого худшего. Слава Украине. Пусть покоится с миром, Ирина Заруцкая", — написал Макгрегор.

Напомним, стала известна причина, по которой отец Ирины Заруцкой не смог приехать на ее похороны в США.

Глава Белого Дома Дональд Трамп призвал к максимальному наказанию для убийцы Ирины Заруцкой.