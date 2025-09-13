Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, при каких условиях введет жесткие санкции против РФ
Главная Спорт Макгрегор резко высказался об убийстве украинки в США

Макгрегор резко высказался об убийстве украинки в США

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 14:31
Макгрегор удивил заявлением об убийстве украинки Заруцкой в США
Пресс-конференция о деле Ирины Заруцкой в Белом Доме. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на убийство украинской беженки Ирины Заруцкой, которое произошло в метро американского города Шарлотт.

Публикация Макгрегора в соцсети X собрала тысячи комментариев и вызвала оживленную дискуссию.

Реклама
Читайте также:

Ирина Заруцкая погибла от ножевых ранений 22 августа, подозреваемый был задержан на месте преступления. В США ему предъявлены федеральные обвинения, предусматривающие максимально суровое наказание. Трагедия всколыхнула общественное мнение и привлекла внимание к вопросам безопасности на транспорте. 

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор в 2025 году. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Что Макгрегор сказал об убийстве Заруцкой

Ирландский спортсмен не только выразил соболезнования семье погибшей и поддержал Украину, но и сделал политический акцент. Он подчеркнул, что подобные инциденты не должны оставаться без последствий, а власти обязаны жестко реагировать на преступления против беззащитных людей.

В то же время его слова вызвали неоднозначную реакцию: одни назвали бойца искренним в своей позиции, другие увидели в этом использование трагедии в предвыборных целях. Несмотря на споры, высказывание Конора стало одним из самых обсуждаемых событий дня.

"Не могу избавиться от образов невинной, беспомощной женщины в метро. Жестоко убита сзади — ни за что. Желаю убийце самого худшего. Слава Украине. Пусть покоится с миром, Ирина Заруцкая", — написал Макгрегор.

Напомним, стала известна причина, по которой отец Ирины Заруцкой не смог приехать на ее похороны в США. 

Глава Белого Дома Дональд Трамп призвал к максимальному наказанию для убийцы Ирины Заруцкой. 

США спорт ММА Конор Макгрегор UFC Ирина Заруцкая
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации