Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Головна Спорт Макгрегор різко висловився про вбивство українки у США

Макгрегор різко висловився про вбивство українки у США

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 14:31
Макгрегор здивував заявою про вбивство українки Заруцької у США
Пресконференція про справу Ірини Заруцької в Білому Домі. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Ексчемпіон UFC Конор Макгрегор відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької, яке сталося в метро американського міста Шарлотт.

Публікація Макгрегора в соцмережі X зібрала тисячі коментарів та викликала жваву дискусію.

Читайте також:

Ірина Заруцька загинула від ножових поранень 22 серпня, підозрюваного затримали на місці злочину. У США йому висунуто федеральні обвинувачення, що передбачають максимально суворе покарання. Трагедія сколихнула громадську думку та привернула увагу до питань безпеки на транспорті.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор у 2025 році. Фото: instagram.com/thenotoriousmma/

Що Макгрегор сказав про вбивство Заруцької

Ірландський спортсмен не тільки висловив співчуття родині загиблої та підтримав Україну, а й зробив політичний акцент. Він підкреслив, що подібні інциденти не повинні залишатися без наслідків, а влада зобов'язана жорстко реагувати на злочини проти беззахисних людей.

Водночас його слова викликали неоднозначну реакцію: одні назвали бійця щирим у своїй позиції, інші побачили в цьому використання трагедії в передвиборчих цілях. Попри суперечки, висловлювання Конора стало однією з найбільш обговорюваних подій дня.

"Не можу позбутися образів невинної, безпорадної жінки в метро. Жорстоко вбита ззаду - ні за що. Бажаю вбивці найгіршого. Слава Україні. Нехай спочиває з миром, Ірина Заруцька", — написав Макгрегор.

Нагадаємо, стала відома причина, через яку батько Ірини Заруцької не зміг приїхати на її похорон у США.

Глава Білого Дому Дональд Трамп закликав до максимального покарання для вбивці Ірини Заруцької.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
