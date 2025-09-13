Макгрегор здивував заявою про вбивство українки Заруцької у США

Макгрегор різко висловився про вбивство українки у США
Ексчемпіон UFC Конор Макгрегор відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької, яке сталося в метро американського міста Шарлотт.
Публікація Макгрегора в соцмережі X зібрала тисячі коментарів та викликала жваву дискусію.
Ірина Заруцька загинула від ножових поранень 22 серпня, підозрюваного затримали на місці злочину. У США йому висунуто федеральні обвинувачення, що передбачають максимально суворе покарання. Трагедія сколихнула громадську думку та привернула увагу до питань безпеки на транспорті.
Що Макгрегор сказав про вбивство Заруцької
Ірландський спортсмен не тільки висловив співчуття родині загиблої та підтримав Україну, а й зробив політичний акцент. Він підкреслив, що подібні інциденти не повинні залишатися без наслідків, а влада зобов'язана жорстко реагувати на злочини проти беззахисних людей.
Водночас його слова викликали неоднозначну реакцію: одні назвали бійця щирим у своїй позиції, інші побачили в цьому використання трагедії в передвиборчих цілях. Попри суперечки, висловлювання Конора стало однією з найбільш обговорюваних подій дня.
"Не можу позбутися образів невинної, безпорадної жінки в метро. Жорстоко вбита ззаду - ні за що. Бажаю вбивці найгіршого. Слава Україні. Нехай спочиває з миром, Ірина Заруцька", — написав Макгрегор.
Нагадаємо, стала відома причина, через яку батько Ірини Заруцької не зміг приїхати на її похорон у США.
Глава Білого Дому Дональд Трамп закликав до максимального покарання для вбивці Ірини Заруцької.
