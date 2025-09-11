Ливерпуль выбрал футболиста, который заменит Салаха

Ливерпуль нашел дорогостоящую замену Салаху — о ком речь
Английский "Ливерпуль" планирует усилить линию атаки и рассматривает возможность приобретения нового игрока высокого уровня. Руководство клуба нацелено на подписание футболиста, который в перспективе заменит Мохамеда Салаха.
Одним из главных кандидатов является 23-летний нападающий мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе, сообщает Caught Offside.
Французский вингер рассматривается мерсисайдцами как долгосрочный вариант на позицию, которую более десяти лет закрывает Салах.
Немецкий клуб готов рассматривать предложения в районе 100 млн евро. При этом существует устное соглашение, согласно которому переговоры с представителями АПЛ могут вестись на более выгодных условиях.
Детали будущего звездного трансфера
Олисе перебрался в "Баварию" летом 2024 года из "Кристал Пэлас" и за короткое время стал одним из ключевых игроков команды. В составе мюнхенцев он уже успел провести 59 матчей во всех турнирах, отметившись 24 голами и 23 результативными передачами.
Контракт французского форварда рассчитан до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 100 млн евро по версии Transfermarkt. "Ливерпуль" намерен внимательно следить за ситуацией и может ускорить переговоры в случае подтверждения ухода Салаха.
