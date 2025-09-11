Ливерпуль выбрал футболиста, который заменит Салаха

Мохаммед Салах в сборной Египта. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Английский "Ливерпуль" планирует усилить линию атаки и рассматривает возможность приобретения нового игрока высокого уровня. Руководство клуба нацелено на подписание футболиста, который в перспективе заменит Мохамеда Салаха.

Одним из главных кандидатов является 23-летний нападающий мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе, сообщает Caught Offside.

Французский вингер рассматривается мерсисайдцами как долгосрочный вариант на позицию, которую более десяти лет закрывает Салах.

Немецкий клуб готов рассматривать предложения в районе 100 млн евро. При этом существует устное соглашение, согласно которому переговоры с представителями АПЛ могут вестись на более выгодных условиях.

Детали будущего звездного трансфера

Олисе перебрался в "Баварию" летом 2024 года из "Кристал Пэлас" и за короткое время стал одним из ключевых игроков команды. В составе мюнхенцев он уже успел провести 59 матчей во всех турнирах, отметившись 24 голами и 23 результативными передачами.

Майкл Олисе в составе "Баварии". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Контракт французского форварда рассчитан до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в 100 млн евро по версии Transfermarkt. "Ливерпуль" намерен внимательно следить за ситуацией и может ускорить переговоры в случае подтверждения ухода Салаха.

