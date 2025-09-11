Ліверпуль обрав футболіста, який замінить Салаха

Мохаммед Салах у збірній Єгипту. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Англійський "Ліверпуль" планує посилити лінію атаки та розглядає можливість придбання нового гравця високого рівня. Керівництво клубу націлене на підписання футболіста, який у перспективі замінить Мохамеда Салаха.

Одним із головних кандидатів є 23-річний нападник мюнхенської "Баварії" Майкл Олісе, повідомляє Caught Offside.

Французький вінгер розглядається мерсисайдцями як довгостроковий варіант на позицію, яку понад десять років закриває Салах.

Німецький клуб готовий розглядати пропозиції в районі 100 млн євро. При цьому існує усна угода, згідно з якою переговори з представниками АПЛ можуть вестися на більш вигідних умовах.

Деталі майбутнього зіркового трансферу

Олісе перебрався до "Баварії" влітку 2024 року з "Кристал Пелас" і за короткий час став одним із ключових гравців команди. У складі мюнхенців він уже встиг провести 59 матчів у всіх турнірах, відзначившись 24 голами та 23 результативними передачами.

Майкл Олісе у складі "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Контракт французького форварда розрахований до 2029 року, а його ринкова вартість оцінюється в 100 млн євро за версією Transfermarkt. "Ліверпуль" має намір уважно стежити за ситуацією і може прискорити переговори в разі підтвердження відходу Салаха.

