Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ліверпуль знайшов дорогу заміну Салаху — про кого йдеться

Ліверпуль знайшов дорогу заміну Салаху — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 20:01
Ліверпуль обрав футболіста, який замінить Салаха
Мохаммед Салах у збірній Єгипту. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Англійський "Ліверпуль" планує посилити лінію атаки та розглядає можливість придбання нового гравця високого рівня. Керівництво клубу націлене на підписання футболіста, який у перспективі замінить Мохамеда Салаха.

Одним із головних кандидатів є 23-річний нападник мюнхенської "Баварії" Майкл Олісе, повідомляє Caught Offside.

Реклама
Читайте також:

Французький вінгер розглядається мерсисайдцями як довгостроковий варіант на позицію, яку понад десять років закриває Салах.

Німецький клуб готовий розглядати пропозиції в районі 100 млн євро. При цьому існує усна угода, згідно з якою переговори з представниками АПЛ можуть вестися на більш вигідних умовах.

Деталі майбутнього зіркового трансферу

Олісе перебрався до "Баварії" влітку 2024 року з "Кристал Пелас" і за короткий час став одним із ключових гравців команди. У складі мюнхенців він уже встиг провести 59 матчів у всіх турнірах, відзначившись 24 голами та 23 результативними передачами.

Майкл Олисе
Майкл Олісе у складі "Баварії". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Контракт французького форварда розрахований до 2029 року, а його ринкова вартість оцінюється в 100 млн євро за версією Transfermarkt. "Ліверпуль" має намір уважно стежити за ситуацією і може прискорити переговори в разі підтвердження відходу Салаха.

Нагадаємо, лідер збірної України Ілля Забарний здивував уболівальників після нічиєї з командою Азербайджану.

Дружина зірки каталонської "Барселони" показала, як відсвяткувала день народження з подругою з України.

футбол Футбол трансфери Ліверпуль Баварія Мохамед Салах Майкл Олісе
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації