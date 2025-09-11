У Бенфіці оцінили ігрові характеристики Судакова

Георгій Судаков у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник збірної України Георгій Судаков повернувся в розташування "Бенфіки" після матчів національної збірної. Хавбек уже долучився до тренувань команди та перебуває серед гравців, яких готують до наступного туру чемпіонату Португалії.

Відомо, що 21-річний футболіст може вийти на поле в майбутній зустрічі з "Санта Кларою", повідомляє Record.

Для Георгія Судакова це стане шансом вперше проявити себе в офіційному матчі за лісабонський клуб. Головний тренер "Бенфіки" Бруну Лаже приділив увагу адаптації українця в команді. Наставник підкреслив, що для гравця було важливо швидко повернутися в робочий ритм після подій, які нещодавно відбувалися в його житті.

Георгій Судаков під час поєдинку. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Чому "Бенфіка" вірить у Судакова

Лаже зазначив, що півзахисник має якості, які дають змогу використовувати його одразу на кількох позиціях. Така універсальність, на думку фахівця, дасть тренерському штабу більше гнучкості при виборі тактики.

"Ми обговорили з Георгієм останні події і я бачу, що він уже відновився емоційно. Для нас головне, що його сім'я в безпеці та поруч із ним. У тренуваннях він показує високу готовність і бажання проявити себе. Думаю, його універсалізм допоможе нам у найближчих матчах", — пояснив тренер "Бенфіки".

Поєдинок "орлів" із "Санта-Кларою" відбудеться в п'ятницю, 12 вересня, о 22:15 за київським часом.

