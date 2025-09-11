Відео
Головна Спорт Циганик розповів, хто має очолити збірну України

Циганик розповів, хто має очолити збірну України

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 16:17
Циганик натякнув на зміну тренера збірної України
Забарний та Довбик у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Відомий український коментатор Ігор Циганик висловився про майбутнє національної збірної та можливого наступника Сергія Реброва. На його думку, серед кандидатів може опинитися досвідчений тренер Мирон Маркевич.

Журналіст нагадав, що у нинішнього наставника національної команди діє контракт до чемпіонату світу-2026, повідомляє FootballHub.

Читайте також:

Після закінчення терміну контракту Сергія Реброва Федерація футболу може розглядати варіанти оновлення тренерського штабу. Ігор Циганик зазначив, що Мирон Маркевич свого часу вже працював зі збірною України та зумів закласти фундамент для низки гравців. Фахівець досі має амбіції та бажання завершити кар'єру в національній команді.

Мирон Маркевич
Тренер Мирон Маркевич у "Карпатах". Фото: УНІАН

Чому Маркевич підходить збірній України

На думку коментатора, вік не стане перепоною. Він навів у приклад Мірчу Луческу, який у 80 років керує збірною Румунії, і вважає, що Маркевич у 74 роки здатний впоратися із завданнями в українській команді.

"Я впевнений, що Маркевич погодився б очолити збірну, якби отримав пропозицію. Для нього це давня мрія, і він ніколи цього не приховував. Свого часу йому не дали повністю реалізувати себе, але його робота залишила слід. Сьогодні він, як і раніше, готовий і здатний дати команді нове дихання", — пояснив Циганик.

Нагадаємо, лідер збірної України Ілля Забарний уже наслідував приклад головного тренера команди Сергія Реброва.

Молодий український футболіст привів "Барселону" до перемоги в престижному турнірі, його вважають наступною зіркою команди.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Мирон Маркевич Ігор Циганик
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
