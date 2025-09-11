Цыганик намекнул на смену тренера сборной Украины

Забарный и Довбик в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык высказался о будущем национальной сборной и возможном преемнике Сергея Реброва. По его мнению, в числе кандидатов может оказаться опытный тренер Мирон Маркевич.

Журналист напомнил, что у нынешнего наставника национальной команды действует контракт до чемпионата мира-2026, сообщает FootballHub.

После истечения срока контракта Сергея Реброва Федерация футбола может рассматривать варианты обновления тренерского штаба. Игорь Цыганык отметил, что Мирон Маркевич в свое время уже работал со сборной Украины и сумел заложить фундамент для ряда игроков. У специалиста до сих пор есть амбиции и желание завершить карьеру в национальной команде.

Тренер Мирон Маркевич в "Карпатах". Фото: УНИАН

Почему Маркевич подходит сборной Украины

По мнению комментатора, возраст не станет преградой. Он привел в пример Мирчу Луческу, который в 80 лет руководит сборной Румынии, и считает, что Маркевич в 74 года способен справиться с задачами в украинской команде.

"Я уверен, что Маркевич согласился бы возглавить сборную, если бы получил предложение. Для него это давняя мечта, и он никогда этого не скрывал. В свое время ему не дали полностью реализовать себя, но его работа оставила след. Сегодня он по-прежнему готов и способен дать команде новое дыхание", — объяснил Цыганык.

Напомним, лидер сборной Украины Илья Забарный уже последовал примеру главного тренера команды Сергея Реброва.

