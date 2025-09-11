Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Цыганык рассказал, кто должен возглавить сборную Украины

Цыганык рассказал, кто должен возглавить сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 16:17
Цыганик намекнул на смену тренера сборной Украины
Забарный и Довбик в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Известный украинский комментатор Игорь Цыганык высказался о будущем национальной сборной и возможном преемнике Сергея Реброва. По его мнению, в числе кандидатов может оказаться опытный тренер Мирон Маркевич.

Журналист напомнил, что у нынешнего наставника национальной команды действует контракт до чемпионата мира-2026, сообщает FootballHub.

Реклама
Читайте также:

После истечения срока контракта Сергея Реброва Федерация футбола может рассматривать варианты обновления тренерского штаба. Игорь Цыганык отметил, что Мирон Маркевич в свое время уже работал со сборной Украины и сумел заложить фундамент для ряда игроков. У специалиста до сих пор есть амбиции и желание завершить карьеру в национальной команде. 

Мирон Маркевич
Тренер Мирон Маркевич в "Карпатах". Фото: УНИАН

Почему Маркевич подходит сборной Украины

По мнению комментатора, возраст не станет преградой. Он привел в пример Мирчу Луческу, который в 80 лет руководит сборной Румынии, и считает, что Маркевич в 74 года способен справиться с задачами в украинской команде.

"Я уверен, что Маркевич согласился бы возглавить сборную, если бы получил предложение. Для него это давняя мечта, и он никогда этого не скрывал. В свое время ему не дали полностью реализовать себя, но его работа оставила след. Сегодня он по-прежнему готов и способен дать команде новое дыхание", — объяснил Цыганык. 

Напомним, лидер сборной Украины Илья Забарный уже последовал примеру главного тренера команды Сергея Реброва. 

Молодой украинский футболист привел "Барселону" в победе в престижном турнире, его считают следующей звездой команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Мирон Маркевич Игорь Цыганык
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации