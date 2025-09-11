В Бенфике оценили игровые характеристики Судакова

Георгий Судаков в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков вернулся в расположение "Бенфики" после матчей национальной сборной. Хавбек уже присоединился к тренировкам команды и находится в числе игроков, которых готовят к следующему туру чемпионата Португалии.

Известно, что 21-летний футболист может выйти на поле в предстоящей встрече с "Санта Кларой", сообщает Record.

Для Георгия Судакова это станет шансом впервые проявить себя в официальном матче за лиссабонский клуб. Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже уделил внимание адаптации украинца в команде. Наставник подчеркнул, что для игрока было важно быстро вернуться в рабочий ритм после событий, которые недавно происходили в его жизни.

Георгий Судаков во время поединка. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Почему "Бенфика" верит в Судакова

Лаже отметил, что полузащитник обладает качествами, позволяющими использовать его сразу на нескольких позициях. Такая универсальность, по мнению специалиста, даст тренерскому штабу больше гибкости при выборе тактики.

"Мы обсудили с Георгием последние события и я вижу, что он уже восстановился эмоционально. Для нас главное, что его семья в безопасности и рядом с ним. В тренировках он показывает высокую готовность и желание проявить себя. Думаю, его универсализм поможет нам в ближайших матчах", — объяснил тренер "Бенфики".

Поединок "орлов" с "Санта-Кларой" пройдет в пятницу, 12 сентября, в 22:15 по киевскому времени.

