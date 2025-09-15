Від Циганкова влітку відмовилися два відомі клуби

Віктор Циганков працює з м'ячем. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков міг змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Однак трансфер гравця зірвався після переговорів.

Претенденти на Циганкова відмовилися від підписання футболіста, повідомляє Marca.

Влітку 2025 року Віктор Циганков повідомив керівництву "Жирони" про те, що він згоден покинути клуб. Іспанці були готові продати гравця, чий контракт завершується влітку 2027 року, у разі інтересу з боку клубів, які будуть готові заплатити щонайменше 20 млн євро. І претенденти на українця дійсно були.

Віктор Циганков на тренуванні. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Чому Циганков залишився в "Жироні"

У послугах 27-річного футболіста були зацікавлені англійські "Борнмут" та "Вулвергемптон". І якщо "вовків" збентежила трансферна вартість футболіста, то "вишні" були налаштовані досить серйозно.

Однак у підсумку представників "Борнмута" збентежила історія травм Віктора Циганкова, який пропустив значну частину минулого сезону через різні пошкодження. Український футболіст проведе в "Жироні" ще щонайменше пів року, при цьому травми продовжують його переслідувати.

Минулими вихідними "Жирона" здобула своє перше очко за чотири тури завдяки голу Владислава Ваната у ворота "Сельти". Команда Мічела Санчеса продовжує посідати останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

