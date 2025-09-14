Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ванат своїм дебютним голом приніс Жироні перші очки в сезоні

Ванат своїм дебютним голом приніс Жироні перші очки в сезоні

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 17:41
Владислав Ванат забив у дебютному матчі за Жирону — відео
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Іспанії відбувся матч четвертого туру Ла-Ліги між "Сельтою" та "Жироною". Гра стала дебютною для українського нападника каталонців Владислава Ваната.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Ванат вперше зіграв та забив за "Жирону"

"Сельта" агресивно почала матч та могла забити зусиллями Тіаго Аспаса. Однак, гол відсвяткувала "Жирона".

На 12-й хвилині Іван Мартін пасом запустив Ваната по правому фланзі штрафного майданчику і Владислав з гострого кута пробив під дальню стійку воріт — 0:1.

Після пропущеного м’яча гра заспокоїлася до 35-ї хвилини. Потім "Сельта" почала штурм воріт і "Жирона" грала на відбивання.

У другому таймі "Сельта" домінувала та дуже впевнено доводила справу до ударів, але воротар "Жирони" творив дива.

Під кінець гри Дейлі Блінд привіз пенальті на свої ворота і Іглесіас зрівняв рахунок.  

Ваната на 67-й хвилині замінили на Хіля.

"Сельта" — "Жирона" — 1:1

Голи: Іглесіас, 92 (пен.) — Ванат, 12

"Сельта": Раду — Родрігес (Старфельт, 71), Домінгес, Фернандес — Каррейра (Руеда, 80), Сотело, Моріба, Мінгеса — Аспас (Альварес, 71), Жутгла (Іглесіас, 60), Дуран (Сарагоса, 60)

"Жирона": Гассаніга — Мартін (ван де Бек, 82), Рейс, Блінд, Морено — Вітсель, Мартін (ван де Бек, 82), Унахі (Ельмер Соліс Ромеро, 82) — Аспрілья, Ванат (Хіль, 67), Рока Касальс (Порту, 46)

Попередження: Унахі, Франсес

Нагадаємо, раніше кохана футболіста збірної України опублікувала зворушливе фото з чоловіком та донькою.

У "Барселоні" звинуватили збірну Іспанії в отриманих травмах футболістів.

футбол Іспанська Ла Ліга Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації