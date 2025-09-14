Владислав Ванат забив у дебютному матчі за Жирону — відео

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Іспанії відбувся матч четвертого туру Ла-Ліги між "Сельтою" та "Жироною". Гра стала дебютною для українського нападника каталонців Владислава Ваната.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

"Сельта" агресивно почала матч та могла забити зусиллями Тіаго Аспаса. Однак, гол відсвяткувала "Жирона".

На 12-й хвилині Іван Мартін пасом запустив Ваната по правому фланзі штрафного майданчику і Владислав з гострого кута пробив під дальню стійку воріт — 0:1.

🚨 GOAL | Vladyslav Vanat 12'



Vanat sent a strong stirke from right of the box



🇪🇸 Celta Vigo 0-1 Gironapic.twitter.com/yWuZpgghCh — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 14, 2025

Після пропущеного м’яча гра заспокоїлася до 35-ї хвилини. Потім "Сельта" почала штурм воріт і "Жирона" грала на відбивання.

У другому таймі "Сельта" домінувала та дуже впевнено доводила справу до ударів, але воротар "Жирони" творив дива.

Під кінець гри Дейлі Блінд привіз пенальті на свої ворота і Іглесіас зрівняв рахунок.

Ваната на 67-й хвилині замінили на Хіля.

"Сельта" — "Жирона" — 1:1

Голи: Іглесіас, 92 (пен.) — Ванат, 12

"Сельта": Раду — Родрігес (Старфельт, 71), Домінгес, Фернандес — Каррейра (Руеда, 80), Сотело, Моріба, Мінгеса — Аспас (Альварес, 71), Жутгла (Іглесіас, 60), Дуран (Сарагоса, 60)

"Жирона": Гассаніга — Мартін (ван де Бек, 82), Рейс, Блінд, Морено — Вітсель, Мартін (ван де Бек, 82), Унахі (Ельмер Соліс Ромеро, 82) — Аспрілья, Ванат (Хіль, 67), Рока Касальс (Порту, 46)

Попередження: Унахі, Франсес

