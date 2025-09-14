Видео
Главная Спорт Ванат своим дебютным голом принес Жироне первые очки в сезоне

Ванат своим дебютным голом принес Жироне первые очки в сезоне

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 17:41
Владислав Ванат забил в дебютном матче за Жирону — видео
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Испании состоялся матч четвертого тура Ла Лиги между "Сельтой" и "Жироной". Игра стала дебютной для украинского нападающего каталонцев Владислава Ваната.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Ванат впервые сыграл и забил за "Жирону"

"Сельта" агрессивно начала матч и могла забить усилиями Тиаго Аспаса. Однако, гол отпраздновала "Жирона".

На 12-й минуте Иван Мартин пасом запустил Ваната по правому флангу штрафной площадки и Владислав с острого угла пробил под дальнюю штангу ворот — 0:1.

После пропущенного мяча игра успокоилась до 35-й минуты. Затем "Сельта" начала штурм ворот и "Жирона" играла на отбивание.

Во втором тайме "Сельта" доминировала и очень уверенно доводила дело до ударов, но вратарь "Жироны" творил чудеса.

Под конец игры Дейли Блинд привез пенальти на свои ворота и Иглесиас сравнял счет.

Ваната на 67-й минуте заменили на Хиля.

"Сельта" — "Жирона" — 1:1

Голы: Иглесиас, 92 (пен.) — Ванат, 12

"Сельта": Раду — Родригес (Старфельт, 71), Домингес, Фернандес — Каррейра (Руэда, 80), Сотело, Мориба, Мингеса — Аспас (Альварес, 71), Жутгла (Иглесиас, 60), Дуран (Сарагоса, 60)

"Жирона": Гассанига — Мартин (ван де Бек, 82), Рейс, Блинд, Морено — Витсель, Мартин (ван де Бек, 82), Унахи (Эльмер Солис Ромеро, 82) — Асприлья, Ванат (Хиль, 67), Рока Касальс (Порту, 46)

Предупреждения: Унахи, Франсес

Напомним, ранее возлюбленная футболиста сборной Украины опубликовала трогательное фото с мужем и дочкой.

В "Барселоне" обвинили сборную Испании в полученных травмах футболистов.

футбол Испанская Ла Лига Владислав Ванат Жирона украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
