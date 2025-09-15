Відео
На фронті зник зв’язок через збій Starlink
Головна Спорт Усик, Сенченко та Пак'яо відреагували на смерть Хаттона

Усик, Сенченко та Пак'яо відреагували на смерть Хаттона

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 07:42
Усик та два екссуперники Хаттона відреагували на його смерть
Ріккі Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

У Манчестері 14 вересня знайшли тіло ексчемпіона світу з боксу та легенди Ріккі Хаттона. Він боксував з піковими Флойдом Мейвезером, Менні Пак'яо та українцем В'ячеславом Сенченком.

Про смерть Хаттона в соцмережах висловились Пак'яо, Сенченко та Олександр Усик, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Рикки Хаттон
Сторіс Усика щодо смерті Ріккі Хаттона. Фото: скриншот 

Що легенди сказали про Хаттона

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі висловив скорботу через смерть колишнього британського боксера.

"Спочивай з миром, легендо", — написав Усик.

Пак’яо, який був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях і перемагав Хаттона, заявив, що йому сумно чути про смерть Ріккі, який був не лише чудовим бійцем, але й хороброю та доброю людиною.

"Ми розділили незабутні моменти в історії боксу, і я завжди шануватиму його повагу та боксерську майстерність. Мої молитви з родиною Хаттона", — написав Менні.

Український ексчемпіон світу Сенченко, який став останнім суперником в кар'єрі Хаттона заявив, що йому було за честь розділяти ринг з Ріккі.

"Вічна пам’ять, Чемпіон. Було за честь з тобою розділити ринг", — написав В'ячеслав.

У 2012 році Хаттон вирішив повернутися в бокс після того, як пропустив майже 3,5 роки після поразки від Пак'яо. Однак, повернення закінчилось розгромною поразкою від українця.

Нагадаємо, раніше американська зірка боксу Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса та став абсолютним чемпіоном.

Також український середньоваговик Сергій Богачук поступився рішенням суддів Брендану Адамсу із США.

Олександр Усик бокс Менні Пак‘яо професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
