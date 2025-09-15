Усик та два екссуперники Хаттона відреагували на його смерть

Ріккі Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

У Манчестері 14 вересня знайшли тіло ексчемпіона світу з боксу та легенди Ріккі Хаттона. Він боксував з піковими Флойдом Мейвезером, Менні Пак'яо та українцем В'ячеславом Сенченком.

Про смерть Хаттона в соцмережах висловились Пак'яо, Сенченко та Олександр Усик, повідомив портал Новини.LIVE.

Сторіс Усика щодо смерті Ріккі Хаттона. Фото: скриншот

Що легенди сказали про Хаттона

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі висловив скорботу через смерть колишнього британського боксера.

"Спочивай з миром, легендо", — написав Усик.

Пак’яо, який був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях і перемагав Хаттона, заявив, що йому сумно чути про смерть Ріккі, який був не лише чудовим бійцем, але й хороброю та доброю людиною.

"Ми розділили незабутні моменти в історії боксу, і я завжди шануватиму його повагу та боксерську майстерність. Мої молитви з родиною Хаттона", — написав Менні.

Український ексчемпіон світу Сенченко, який став останнім суперником в кар'єрі Хаттона заявив, що йому було за честь розділяти ринг з Ріккі.

"Вічна пам’ять, Чемпіон. Було за честь з тобою розділити ринг", — написав В'ячеслав.

У 2012 році Хаттон вирішив повернутися в бокс після того, як пропустив майже 3,5 роки після поразки від Пак'яо. Однак, повернення закінчилось розгромною поразкою від українця.

