Сергій Богачук програв реванш Брендану Адамсу — відео бою

В Лас-Вегасі пройшло боксерське шоу, в головній події якого Сауль Альварес протистояв Теренсу Кроуфорду. В прелімах український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук бився з американцем Бренданом Адамсом.

Для боксерів це був реванш після того, як у 2021-му Адамс переміг Богачука технічним нокаутом, повідомив портал Новини.LIVE.

Богачук був фаворитом поєдинку, але програв

Якщо в першому поєдинку Богачук діяв агресивно, а Адамс на контратаках, то в реванші агресивно почав Брендон, чим здивував Сергія.

Другий раунд сильно запам'ятався справжньою рубкою з жорсткими ударами по голові та тулубу. Однак розміни виграв Адамс, який бив потужніше.

Американець упродовж всього бою домінував завдяки акцентованості та точності ударів, змушуючи українця вступати в ближній бій, де втрачав ефективність.

Тренери Богачука вимагали, щоб він боксував розумно, але це було безуспішно.

У восьмому раунді українця потрясли, повторивши сценарій першого бою, але цього разу він встояв.

За підсумками десяти раундів судді віддали перемогу американцю: 98-92, 99-91, 98-92.

Нагадаємо, також в Лас-Вегасі Теренс Кроуфорд став новим абсолютним чемпіоном в другій середній вазі.

