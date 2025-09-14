Кроуфорд переміг Сауля Альвареса та забрав собі всі титули в новій вазі

Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Лас-Вегасі на Allegiant Stadium завершилося велике боксерське шоу. В головній події мексиканець Сауль Альварес захищав титули WBC, WBO, WBA, IBF у другій середній вазі від американця Теренса Кроуфорда, який піднявся у вазі на дві вагові категорії.

Кроуфорд ризикнув і був за це винагороджений перемогою, повідомив портал Новини.LIVE.

Як пройшов бій Альварес — Кроуфорд

Бій розпочався з тактичних перестрілок, де Кроуфорд працював на контратаках, а Альварес йшов уперед. Обидва боксери дотримувалися своїх стилів боксу, але не секрет, що технічний рівень Теренса суттєво вище. Перевага мексиканця була в потужності ударів.

Кроуфорд під час бою використовував стійку лівші та постійно рухався, уникаючи ударів Сауля. Мексиканець активно працював по корпусу, але цього було дуже замало, оскільки суперник перебивав його джебами і поодинокими силовими ударами.

У четвертому раунді відбувся перший обмін ударами, але Теренс швидко повернувся до колишніх налаштувань і продовжував розбирати суперника в своєму стилі. Іноді у американця це виходило граючись.

В дев'ятому раунді через зіткнення Кроуфорд отримав розсічення, яке потім не вплинуло на перебіг бою.

У чемпіонських раундах Канело ще більше втратив тонус, тоді як американець зберіг енергію та довів бій до перемоги.

Судді віддали Кроуфорду перемогу з рахунком: 116-112, 115-113, 115-113. Однак, варто додати, що судівські бали дуже близькі ніж було насправді — перемога Теренса була більш впевненою.

Зазначимо, що, ймовірно, ця перемога має допомогти Кроуфорду очолити рейтинг P4P, який наразі ставить на перше місце Олександра Усика.

