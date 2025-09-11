Відео
Головна Спорт Усик здивував прогнозом на бій Кроуфорда та Канело

Усик здивував прогнозом на бій Кроуфорда та Канело

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 18:25
Усик пояснив, чи зможе Канело перемогти Кроуфорда
Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою про майбутній поєдинок Теренса Кроуфорда та Сауля "Канело" Альвареса.

Українець назвав фаворита цього протистояння в інтерв'ю talkSPORT.

Читайте також:

Головний бій відбудеться 13 вересня у США і збере увагу всієї світової боксерської громадськості. Для Кроуфорда це шанс увійти в історію, а для Канело — підтвердити статус одного з найсильніших бійців свого покоління.

Канело и Теренс Кроуфорд
Канело (ліворуч) та Теренс Кроуфорд під час битви поглядів. Фото: instagram.com/canelo/

Ставка Усика на бій Альварес — Кроуфорд

Українець нагадав, що давно вважає американця найкращим боксером сучасності. Він зазначив, що Кроуфорд володіє високим рівнем техніки та вміє адаптуватися під суперників будь-якого стилю.

При цьому Олександр Усик наголосив, що Альварес теж залишається небезпечним супротивником, що володіє досвідом і силою, які можуть вплинути на результат зустрічі. Проте фаворитом він назвав саме Кроуфорда.

"Я вірю, що Теренс зуміє показати в рингу всю свою майстерність. Він дуже розумний боксер, який вміє підлаштовуватися під будь-які умови. Канело неймовірно сильний, але цей поєдинок стане моментом Кроуфорда. У нього є шанс увійти в історію, і я думаю, він його використає", — заявив Усик.

Нагадаємо, раніше Джозеф Паркер поставив під сумнів свій бій з Олександром Усиком найближчим часом.

Також новозеландський боксер прокоментував можливість організації поєдинку Олександра Усика з британцем Мозесом Ітаумою.

спорт Олександр Усик бокс Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
