Усик пояснив, чи зможе Канело перемогти Кроуфорда

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою про майбутній поєдинок Теренса Кроуфорда та Сауля "Канело" Альвареса.

Українець назвав фаворита цього протистояння в інтерв'ю talkSPORT.

Головний бій відбудеться 13 вересня у США і збере увагу всієї світової боксерської громадськості. Для Кроуфорда це шанс увійти в історію, а для Канело — підтвердити статус одного з найсильніших бійців свого покоління.

Канело (ліворуч) та Теренс Кроуфорд під час битви поглядів. Фото: instagram.com/canelo/

Ставка Усика на бій Альварес — Кроуфорд

Українець нагадав, що давно вважає американця найкращим боксером сучасності. Він зазначив, що Кроуфорд володіє високим рівнем техніки та вміє адаптуватися під суперників будь-якого стилю.

При цьому Олександр Усик наголосив, що Альварес теж залишається небезпечним супротивником, що володіє досвідом і силою, які можуть вплинути на результат зустрічі. Проте фаворитом він назвав саме Кроуфорда.

"Я вірю, що Теренс зуміє показати в рингу всю свою майстерність. Він дуже розумний боксер, який вміє підлаштовуватися під будь-які умови. Канело неймовірно сильний, але цей поєдинок стане моментом Кроуфорда. У нього є шанс увійти в історію, і я думаю, він його використає", — заявив Усик.

