Що сталося на дуелі поглядів Канело та Кроуфорда

Що сталося на дуелі поглядів Канело та Кроуфорда

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 11:31
Жорстка дуель поглядів Канело та Кроуфорда вразила Лас-Вегас
Канело та Теренс Кроуфорд під час битви поглядів. Кадр з відео

Теренс Кроуфорд та Сауль "Канело" Альварес зустрілися віч-на-віч під час тижня бою в Лас-Вегасі. Дуель поглядів двох чемпіонів стала одним із ключових моментів медійної підготовки до поєдинку.

Під час традиційного ритуалу обидві зірки боксу не здригнулися, повідомляє YouTube-канал Ring Magazine.

Читайте також:

Майбутній бій, який відбудеться 13 вересня, вже називають головною подією року в боксі. На кону стоїть титул абсолютного чемпіона в другій середній вазі, яким володіє Канело. Для Кроуфорда це виклик новій категорії та шанс переписати історію.

Канело и Теренс Кроуфорд
Афіша бою. Фото: instagram.com/canelo/

Канело проти Кроуфорда

Погляди боксерів сказали більше за будь-які слова: обидва виглядали впевнено, жоден не дозволив собі першим відвести очі. Атмосфера в залі загострилася, вболівальники та експерти відзначили жорсткий настрій чемпіонів.

Канело зберігає статус фаворита з огляду на його досвід у цій ваговій категорії та перемоги над такими суперниками, як Голувкін, Плант та Чарло. Однак Кроуфорд йде без поразок і обіцяє піднести сенсацію, попри перехід у важчий дивізіон.

Поєдинок Канело — Кроуфорд відбудеться 13 вересня в T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Квитки на шоу вже майже розпродані, а експерти прогнозують рекордні показники з PPV-продажів.

Нагадаємо, український боксер Сергій Богачук поділився прогнозом на майбутній бій Олександра Усика з Мозесом Ітаумою.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик склав компанію голлівудськими зірками на червоній доріжці престижного кінофестивалю.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
