Главная Спорт Что произошло на дуэли взглядов Канело и Кроуфорда

Что произошло на дуэли взглядов Канело и Кроуфорда

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:31
Канело и Кроуфорд впервые встретились лицом к лицу на неделе боя
Канело та Теренс Кроуфорд во время битвы взглядов. Кадр из видео

Теренс Кроуфорд и Сауль "Канело" Альварес встретились лицом к лицу во время недели боя в Лас-Вегасе. Дуэль взглядов двух чемпионов стала одним из ключевых моментов медийной подготовки к поединку.

Во время традиционного ритуала обе звезды бокса не дрогнули, сообщает YouTube-канал Ring Magazine

Читайте также:

Предстоящий бой, который состоится 13 сентября, уже называют главным событием года в боксе. На кону стоит титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет Канело. Для Кроуфорда это вызов новой категории и шанс переписать историю. 

Канело и Теренс Кроуфорд
Афиша боя. Фото: instagram.com/canelo/

Канело против Кроуфорда

Взгляды боксеров сказали больше любых слов: оба выглядели уверенно, ни один не позволил себе первым отвести глаза. Атмосфера в зале накалилась, болельщики и эксперты отметили жесткий настрой чемпионов.

Канело сохраняет статус фаворита, учитывая его опыт в этой весовой категории и победы над такими соперниками, как Голувкин, Плант и Чарло. Однако Кроуфорд идет без поражений и обещает преподнести сенсацию, несмотря на переход в более тяжелый дивизион.

Поединок Канело — Кроуфорд состоится 13 сентября в T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Билеты на шоу уже почти распроданы, а эксперты прогнозируют рекордные показатели по PPV-продажам. 

Напомним, украинский боксер Сергей Богачук поделился прогнозом на будущий бой Александра Усика с Мозесом Итаумой. 

Чемпион мира по боксу Александр Усик составил компанию голливудским звездам на красной дорожке престижного кинофестиваля. 

США спорт бокс Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
