Канело и Кроуфорд впервые встретились лицом к лицу на неделе боя

Что произошло на дуэли взглядов Канело и Кроуфорда
Теренс Кроуфорд и Сауль "Канело" Альварес встретились лицом к лицу во время недели боя в Лас-Вегасе. Дуэль взглядов двух чемпионов стала одним из ключевых моментов медийной подготовки к поединку.
Во время традиционного ритуала обе звезды бокса не дрогнули, сообщает YouTube-канал Ring Magazine.
Предстоящий бой, который состоится 13 сентября, уже называют главным событием года в боксе. На кону стоит титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет Канело. Для Кроуфорда это вызов новой категории и шанс переписать историю.
Канело против Кроуфорда
Взгляды боксеров сказали больше любых слов: оба выглядели уверенно, ни один не позволил себе первым отвести глаза. Атмосфера в зале накалилась, болельщики и эксперты отметили жесткий настрой чемпионов.
Канело сохраняет статус фаворита, учитывая его опыт в этой весовой категории и победы над такими соперниками, как Голувкин, Плант и Чарло. Однако Кроуфорд идет без поражений и обещает преподнести сенсацию, несмотря на переход в более тяжелый дивизион.
Поединок Канело — Кроуфорд состоится 13 сентября в T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Билеты на шоу уже почти распроданы, а эксперты прогнозируют рекордные показатели по PPV-продажам.
