Альварес победил Скулла и стал абсолютным чемпионом мира

Сауль Альварес. Фото: DAZN

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошел поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и Уильямом Скуллом. Главной наградой в бою был статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Победителем поединка стал Альварес, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел бой Альварес — Скулл

Канело с первых секунд боя занял центр ринга и методично атаковал Скулла. Особенно часто он выбрасывал удары по корпусу украинца.

Кубинец активно двигался все 12 раундов, избегая ближнего боя, и пытался работать джебом.

В пятом раунде Скулл попал эффектным апперкотом, а в 6-м несколько активизировался, превысив Альвареса по количеству ударов.

Однако, после восьмого раунда кубинец показал, что драться с "Канело" он не будет. То, что делал Скулл называется "антибокс".

Кубинцу делал замечания рефери, но он продолжил использовать эту тактику.

За избегание боя со стороны Скулла судьи отдали победу Альваресу со счетом: 115-113, 116-112, 119-109.

После боя Турки Аль аш-Шейх выгнал Скулла с его командой с ринга и пригласил Теренса Кроуфорда, чтобы объявить его бой с Альваресом.

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