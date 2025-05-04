Альварес переміг Скулла та став абсолютним чемпіоном світу

Сауль Альварес. Фото: DAZN

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, пройшов поєдинок між мексиканцем Саулем Альваресом та Вільямом Скуллом. Головною нагородою в бою був статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Переможцем поєдинку став Альварес, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як пройшов бій Альварес — Скулл

Канело з перших секунд бою зайняв центр рингу і методично атакував Скулла. Особливо часто він викидав удари по корпусу українця.

Кубинець активно рухався всі 12 раундів, уникаючи ближнього бою, і намагався працювати джебом.

У п'ятому раунді Скулл влучив ефектним аперкотом, а в 6-му дещо активізувався, перевищивши Альвареса за кількістю ударів.

Однак, після восьмого раунду кубинець показав, що битися з "Канело" він не буде. Те, що робив Скулл називається "антибокс".

Кубинцю робив зауваження рефері, але він продовжив використовувати цю тактику.

За уникання бою з-боку Скулла судді віддали перемогу Альваресу з рахунком: 115-113, 116-112, 119-109.

Після бою Туркі Аль аш-Шейх вигнав Скулла з його командою з рингу та запросив Теренса Кроуфорда, щоб оголосити його бій з Альваресом.

Нагадаємо, київське "Динамо" залишилося без основного оборонця перед вирішальними матчами в УПЛ.

Колишній легіонер клуба УПЛ несподівано погодився приїхати в Росію.

Ламін Ямаль невдовзі перевершить рекорд Олега Блохіна.

Міланський "Інтер" у матчі-відповіді прийматиме "Барселону". Трансляція матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE.