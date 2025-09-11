Паркер не впевнений, що його бій з Усиком відбудеться

Паркер пояснив, чому бій з Усиком під загрозою
Новозеландський боксер Джозеф Паркер, який володіє тимчасовим титулом WBO в суперважкій вазі, поділився очікуваннями щодо можливого бою проти Олександра Усика.
Спортсмен не приховує, що хотів би отримати шанс вийти на ринг проти абсолютного чемпіона світу, повідомляє iFLTV.
Після перемоги над Даніелем Дюбуа українець взяв паузу, щоб відновитися та провести час із сім'єю. Саме в цей період Олександр Усик відмовився від негайних переговорів із Джозефом Паркером, хоча організація вже санкціонувала їхній можливий поєдинок.
Що Паркер думає про бій з Усиком
Поки український чемпіон відкладає зустріч, новозеландець готується до бою з британцем Фабіо Вордлі. Цей поєдинок призначений на 25 жовтня, і саме переможець має отримати обов'язкове право зустрітися з Усиком у наступному поєдинку.
На думку Паркера, зволікання українського боксера не пов'язане зі страхом. Новозеландець вважає, що чемпіон світу довів свою силу в усіх категоріях і неодноразово виходив проти найсильніших суперників.
"Я не думаю, що Усик уникає мене через страх. Він уже бився з найкращими бійцями та перемагав у двох вагових дивізіонах. Причини його паузи можуть бути іншими, пов'язаними зі здоров'ям або особистим життям. Коли прийде час, я буду готовий вийти в ринг і перевірити себе з ним", — заявив Паркер.
Бій Фабіо Вордлі з Джозефом Паркером відбудеться вже 25 жовтня 2025 року.
