Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Паркер пояснив, чому бій з Усиком під загрозою

Паркер пояснив, чому бій з Усиком під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 18:02
Паркер не впевнений, що його бій з Усиком відбудеться
Джозеф Паркер спілкується з журналістами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Новозеландський боксер Джозеф Паркер, який володіє тимчасовим титулом WBO в суперважкій вазі, поділився очікуваннями щодо можливого бою проти Олександра Усика.

Спортсмен не приховує, що хотів би отримати шанс вийти на ринг проти абсолютного чемпіона світу, повідомляє iFLTV.

Реклама
Читайте також:

Після перемоги над Даніелем Дюбуа українець взяв паузу, щоб відновитися та провести час із сім'єю. Саме в цей період Олександр Усик відмовився від негайних переговорів із Джозефом Паркером, хоча організація вже санкціонувала їхній можливий поєдинок.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Паркер думає про бій з Усиком

Поки український чемпіон відкладає зустріч, новозеландець готується до бою з британцем Фабіо Вордлі. Цей поєдинок призначений на 25 жовтня, і саме переможець має отримати обов'язкове право зустрітися з Усиком у наступному поєдинку.

На думку Паркера, зволікання українського боксера не пов'язане зі страхом. Новозеландець вважає, що чемпіон світу довів свою силу в усіх категоріях і неодноразово виходив проти найсильніших суперників.

"Я не думаю, що Усик уникає мене через страх. Він уже бився з найкращими бійцями та перемагав у двох вагових дивізіонах. Причини його паузи можуть бути іншими, пов'язаними зі здоров'ям або особистим життям. Коли прийде час, я буду готовий вийти в ринг і перевірити себе з ним", — заявив Паркер.

Бій Фабіо Вордлі з Джозефом Паркером відбудеться вже 25 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, раніше Джозеф Паркер зробив прогноз на можливий поєдинок Олександра Усика з Мозесом Ітаумою.

Раніше тренер молодого британського боксера Мозеса Ітауми пояснив, чому в його підопічного є шанси на перемогу над Олександром Усиком.

спорт Олександр Усик бокс WBO Джозеф Паркер Бій Усик — Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації