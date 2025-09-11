Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер Ітауми заявив, що у його боксера найкращі шанси з Усиком

Тренер Ітауми заявив, що у його боксера найкращі шанси з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 07:55
Тренер Ітауми заявив, що лише його боксер може зупинити Усика
Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Наразі у світовому боксі дуже багато авансів отримав 20-річний британський суперважковаговик Мозес Ітаума. Саме в його бій з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком готові вкласти великі кошти.

Тренер Ітауми Бен Девісон оцінив можливість бою з Усиком, передає talkSPORT.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усика застерігають від поразки

Тренер британського боксера оптимістично на кар'єру свого підопічного. На запитання, чи може Ітаума стати чемпіоном світу, Девісон відповів ствердно.

Бен упевнений, що Ітаума є найбільшим талантом в історії британського боксу і наразі у нього немає рівних, крім Усика.

"Окрім Усика, я не бачу іншого надважковаговика, а серед британців взагалі немає такого, хто мав би шанс стати найкращим боксером світу P4P. Саме таким є потенціал Мозеса Ітауми", — наголосив тренер.

Щодо можливості бою з Усиком, Девісон висловив готовність прийняти виклик, якщо українець погодиться.

На зауваження, чи не зарано для Ітауми зіткнутися з таким суперником і чи не варто провести ще 1-2 поєдинки, тренер заперечив, стверджуючи, що він переконаний у необхідності цього поєдинку. Він вважає, що ніхто не має кращих шансів перемогти Усика, ніж Мозес.

Нагадаємо, Джозеф Паркер раніше дав пораду Ітаумі щодо можливого поєдинку з Олександром Усиком.

Також Усик показався на червоній доріжці в Торонто разом з Дуейном Джонсоном.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери Мозес Ітаума
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації