Тренер Ітауми заявив, що лише його боксер може зупинити Усика

Наразі у світовому боксі дуже багато авансів отримав 20-річний британський суперважковаговик Мозес Ітаума. Саме в його бій з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком готові вкласти великі кошти.

Тренер Ітауми Бен Девісон оцінив можливість бою з Усиком, передає talkSPORT.

Тренер британського боксера оптимістично на кар'єру свого підопічного. На запитання, чи може Ітаума стати чемпіоном світу, Девісон відповів ствердно.

Бен упевнений, що Ітаума є найбільшим талантом в історії британського боксу і наразі у нього немає рівних, крім Усика.

"Окрім Усика, я не бачу іншого надважковаговика, а серед британців взагалі немає такого, хто мав би шанс стати найкращим боксером світу P4P. Саме таким є потенціал Мозеса Ітауми", — наголосив тренер.

Щодо можливості бою з Усиком, Девісон висловив готовність прийняти виклик, якщо українець погодиться.

На зауваження, чи не зарано для Ітауми зіткнутися з таким суперником і чи не варто провести ще 1-2 поєдинки, тренер заперечив, стверджуючи, що він переконаний у необхідності цього поєдинку. Він вважає, що ніхто не має кращих шансів перемогти Усика, ніж Мозес.

