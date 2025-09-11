Тренер Итаумы хочет, чтобы его подопечный провел следующий бой против Усика

Мозес Итаума. Фото: Reuters

Сейчас в мировом боксе очень много авансов получил 20-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума. Именно в его бой с абсолютным чемпионом Александром Усиком готовы вложить большие средства.

Тренер Итаумы Бен Дэвисон оценил возможность боя с Усиком, передает talkSPORT.

Александр Усик. Фото: Reuters

Усика предостерегают от поражения

Тренер британского боксера оптимистично на карьеру своего подопечного. На вопрос, может ли Итаума стать чемпионом мира, Дэвисон ответил утвердительно.

Бен уверен, что Итаума является величайшим талантом в истории британского бокса и сейчас у него нет равных, кроме Усика.

"Кроме Усика, я не вижу другого супертяжеловеса, а среди британцев вообще нет такого, кто имел бы шанс стать лучшим боксером мира P4P. Именно таков потенциал Мозеса Итаумы", — отметил тренер.

Относительно возможности боя с Усиком, Дэвисон выразил готовность принять вызов, если украинец согласится.

На замечание, не рано ли для Итаумы столкнуться с таким соперником и не стоит ли провести еще 1-2 поединка, тренер возразил, утверждая, что он убежден в необходимости этого поединка. Он считает, что никто не имеет лучших шансов победить Усика, чем Мозес.

Напомним, Джозеф Паркер ранее дал совет Итауми относительно возможного поединка с Александром Усиком.

Также Усик показался на красной дорожке в Торонто вместе с Дуэйном Джонсоном.