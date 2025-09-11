Видео
Тренер Итаумы заявил, что у его боксера лучшие шансы с Усиком

Тренер Итаумы заявил, что у его боксера лучшие шансы с Усиком

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 07:55
Тренер Итаумы хочет, чтобы его подопечный провел следующий бой против Усика
Мозес Итаума. Фото: Reuters

Сейчас в мировом боксе очень много авансов получил 20-летний британский супертяжеловес Мозес Итаума. Именно в его бой с абсолютным чемпионом Александром Усиком готовы вложить большие средства.

Тренер Итаумы Бен Дэвисон оценил возможность боя с Усиком, передает talkSPORT.

Тренер британского боксера оптимистично на карьеру своего подопечного. На вопрос, может ли Итаума стать чемпионом мира, Дэвисон ответил утвердительно.

Бен уверен, что Итаума является величайшим талантом в истории британского бокса и сейчас у него нет равных, кроме Усика.

"Кроме Усика, я не вижу другого супертяжеловеса, а среди британцев вообще нет такого, кто имел бы шанс стать лучшим боксером мира P4P. Именно таков потенциал Мозеса Итаумы", — отметил тренер.

Относительно возможности боя с Усиком, Дэвисон выразил готовность принять вызов, если украинец согласится.

На замечание, не рано ли для Итаумы столкнуться с таким соперником и не стоит ли провести еще 1-2 поединка, тренер возразил, утверждая, что он убежден в необходимости этого поединка. Он считает, что никто не имеет лучших шансов победить Усика, чем Мозес.

Напомним, Джозеф Паркер ранее дал совет Итауми относительно возможного поединка с Александром Усиком.

Также Усик показался на красной дорожке в Торонто вместе с Дуэйном Джонсоном.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры Мозес Итаума
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
