Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Паркер дал совет Итауме по поводу боя с Усиком

Паркер дал совет Итауме по поводу боя с Усиком

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:18
Паркер высказался о шансах Итаумы в бою с Усиком
Джозеф Паркер готовится к поединку. Фото: x.com/joeboxerparker/

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер продолжает подготовку к своему следующему поединку. В октябре он выйдет на ринг против британца Фабио Вордли, и именно этот бой может определить дальнейшую судьбу новозеландца.

Паркер поделился мнением о слухах об организации поединка Александра Усика с молодым Мозесом Итаумой, сообщает The Stomping Ground

Реклама
Читайте также:

По правилам организации, победитель встречи Джозеф Итаума — Фабио Вордли станет обязательным претендентом на поединок с абсолютным чемпионом Александром Усиком. Для Паркера это шанс доказать, что он по-прежнему способен конкурировать на высочайшем уровне и выйти к долгожданной схватке за все пояса.

Сам боксер признается, что полностью сосредоточен на ближайшем сопернике. Вордли идет без поражений и стремительно набирает обороты, однако опыт и мастерство Паркера могут сыграть решающую роль.

Мозес Итаума
Британец Мозес Итаума. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Ближайшие планы Паркера

Новозеландец также отметил, что в супертяжелом дивизионе подрастает новое поколение боксеров. По его словам, особенно интересно наблюдать за карьерой британца Мозеса Итаумы, и потенциальный бой молодого таланта против Усика может стать настоящим испытанием для обоих.

"Я сосредоточен на том, что зависит только от меня — это работа в зале и восстановление. Вордли заслужил этот шанс, он молод и амбициозен, но я готов доказать свое превосходство. У меня есть опыт и умение адаптироваться к любым стилям. Сейчас моя цель ясна: победить в октябре и приблизиться к бою с абсолютным чемпионом", — объяснил Паркер. 

Новозеландский боксер проведет бой с Фабио Вордли уже 25 октября. 

Напомним, в ближайшее время Александр Усик переключит внимание на футбол и сыграет с легендами спорта. 

Украинской легкоатлетке Ярославе Магучих и ее тренерам предлагали сменить гражданство и обещали за это большие деньги. 

спорт Александр Усик бокс Джозеф Паркер Мозес Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации