Паркер высказался о шансах Итаумы в бою с Усиком

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер продолжает подготовку к своему следующему поединку. В октябре он выйдет на ринг против британца Фабио Вордли, и именно этот бой может определить дальнейшую судьбу новозеландца.

Паркер поделился мнением о слухах об организации поединка Александра Усика с молодым Мозесом Итаумой, сообщает The Stomping Ground.

По правилам организации, победитель встречи Джозеф Итаума — Фабио Вордли станет обязательным претендентом на поединок с абсолютным чемпионом Александром Усиком. Для Паркера это шанс доказать, что он по-прежнему способен конкурировать на высочайшем уровне и выйти к долгожданной схватке за все пояса.

Сам боксер признается, что полностью сосредоточен на ближайшем сопернике. Вордли идет без поражений и стремительно набирает обороты, однако опыт и мастерство Паркера могут сыграть решающую роль.

Ближайшие планы Паркера

Новозеландец также отметил, что в супертяжелом дивизионе подрастает новое поколение боксеров. По его словам, особенно интересно наблюдать за карьерой британца Мозеса Итаумы, и потенциальный бой молодого таланта против Усика может стать настоящим испытанием для обоих.

"Я сосредоточен на том, что зависит только от меня — это работа в зале и восстановление. Вордли заслужил этот шанс, он молод и амбициозен, но я готов доказать свое превосходство. У меня есть опыт и умение адаптироваться к любым стилям. Сейчас моя цель ясна: победить в октябре и приблизиться к бою с абсолютным чемпионом", — объяснил Паркер.

Новозеландский боксер проведет бой с Фабио Вордли уже 25 октября.

Напомним, в ближайшее время Александр Усик переключит внимание на футбол и сыграет с легендами спорта.

