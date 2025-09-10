Відео
Паркер дав пораду Ітаумі з приводу бою з Усиком

Паркер дав пораду Ітаумі з приводу бою з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 10:18
Паркер оцінив перспективи Усика в бою проти Ітауми
Джозеф Паркер готується до поєдинку. Фото: x.com/joeboxerparker/

Тимчасовий чемпіон WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер продовжує підготовку до свого наступного поєдинку. У жовтні він вийде на ринг проти британця Фабіо Вордлі, і саме цей бій може визначити подальшу долю новозеландця.

Паркер поділився думкою про чутки про організацію поєдинку Олександра Усика з молодим Мозесом Ітаумою, повідомляє The Stomping Ground.

Читайте також:

За правилами організації, переможець зустрічі Джозеф Ітаума — Фабіо Вордлі стане обов'язковим претендентом на поєдинок з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком. Для Паркера це шанс довести, що він, як і раніше, здатний конкурувати на найвищому рівні та вийти до довгоочікуваної сутички за всі пояси.

Сам боксер зізнається, що повністю зосереджений на найближчому супернику. Вордлі йде без поразок і стрімко набирає обертів, проте досвід та майстерність Паркера можуть зіграти вирішальну роль.

Мозес Итаума
Британець Мозес Ітаума. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Найближчі плани Паркера

Новозеландець також зазначив, що в суперважкому дивізіоні підростає нове покоління боксерів. За його словами, особливо цікаво спостерігати за кар'єрою британця Мозеса Ітауми, і потенційний бій молодого таланту проти Усика може стати справжнім випробуванням для обох.

"Я зосереджений на тому, що залежить тільки від мене — це робота в залі та відновлення. Вордлі заслужив на цей шанс, він молодий і амбітний, але я готовий довести свою перевагу. У мене є досвід і вміння адаптуватися до будь-яких стилів. Зараз моя мета зрозуміла: перемогти в жовтні та наблизитися до бою з абсолютним чемпіоном", — пояснив Паркер.

Новозеландський боксер проведе бій із Фабіо Вордлі вже 25 жовтня.

Нагадаємо, найближчим часом Олександр Усик переключить увагу на футбол та зіграє з легендами спорту.

Українській легкоатлетці Ярославі Магучіх та її тренерам пропонували змінити громадянство та обіцяли за це великі гроші.

спорт Олександр Усик бокс Джозеф Паркер Мозес Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
