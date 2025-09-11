Видео
Главная Спорт Паркер объяснил, почему бой с Усиком под угрозой

Паркер объяснил, почему бой с Усиком под угрозой

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 18:02
Паркер не уверен, что его бой с Усиком состоится
Джозеф Паркер общается с журналистами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Новозеландский боксер Джозеф Паркер, владеющий временным титулом WBO в супертяжелом весе, поделился ожиданиями относительно возможного боя против Александра Усика.

Спортсмен не скрывает, что хотел бы получить шанс выйти на ринг против абсолютного чемпиона мира, сообщает iFLTV.

Читайте также:

После победы над Даниэлем Дюбуа украинец взял паузу, чтобы восстановиться и провести время с семьей. Именно в этот период Александр Усик отказался от немедленных переговоров с Джозефом Паркером, хотя организация уже санкционировала их возможный поединок. 

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер и Фабио Вордли. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Паркер думает о бое с Усиком

Пока украинский чемпион откладывает встречу, новозеландец готовится к бою с британцем Фабио Вордли. Этот поединок назначен на 25 октября, и именно победитель должен получить обязательное право встретиться с Усиком в следующем поединке.

По мнению Паркера, промедление украинского боксера не связано со страхом. Новозеландец считает, что чемпион мира доказал свою силу во всех категориях и неоднократно выходил против сильнейших соперников.

"Я не думаю, что Усик избегает меня из-за страха. Он уже дрался с лучшими бойцами и побеждал в двух весовых дивизионах. Причины его паузы могут быть другими, связанными со здоровьем или личной жизнью. Когда придет время, я буду готов выйти в ринг и проверить себя с ним", — заявил Паркер. 

Бой Фабио Вордли с Джозефом Паркером состоится уже 25 октября 2025 года. 

Напомним, ранее Джозеф Паркер сделал прогноз на возможный поединок Александра Усика с Мозесом Итаумой. 

Ранее тренер молодого британского боксера Мозеса Итаумы объяснил, почему у его подопечного есть шансы на победу над Александром Усиком. 

спорт Александр Усик бокс WBO Джозеф Паркер Бой Усик — Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
