Паркер не уверен, что его бой с Усиком состоится

Паркер объяснил, почему бой с Усиком под угрозой
Новозеландский боксер Джозеф Паркер, владеющий временным титулом WBO в супертяжелом весе, поделился ожиданиями относительно возможного боя против Александра Усика.
Спортсмен не скрывает, что хотел бы получить шанс выйти на ринг против абсолютного чемпиона мира, сообщает iFLTV.
После победы над Даниэлем Дюбуа украинец взял паузу, чтобы восстановиться и провести время с семьей. Именно в этот период Александр Усик отказался от немедленных переговоров с Джозефом Паркером, хотя организация уже санкционировала их возможный поединок.
Что Паркер думает о бое с Усиком
Пока украинский чемпион откладывает встречу, новозеландец готовится к бою с британцем Фабио Вордли. Этот поединок назначен на 25 октября, и именно победитель должен получить обязательное право встретиться с Усиком в следующем поединке.
По мнению Паркера, промедление украинского боксера не связано со страхом. Новозеландец считает, что чемпион мира доказал свою силу во всех категориях и неоднократно выходил против сильнейших соперников.
"Я не думаю, что Усик избегает меня из-за страха. Он уже дрался с лучшими бойцами и побеждал в двух весовых дивизионах. Причины его паузы могут быть другими, связанными со здоровьем или личной жизнью. Когда придет время, я буду готов выйти в ринг и проверить себя с ним", — заявил Паркер.
Бой Фабио Вордли с Джозефом Паркером состоится уже 25 октября 2025 года.
