Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик удивил прогнозом на бой Кроуфорда и Канело

Усик удивил прогнозом на бой Кроуфорда и Канело

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 18:25
Усик объяснил, сможет ли Канело победить Кроуфорда
Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о предстоящем поединке Теренса Кроуфорда и Сауля "Канело" Альвареса.

Украинец назвал фаворита этого противостояния в интервью talkSPORT.

Реклама
Читайте также:

Главный бой состоится 13 сентября в США и соберет внимание всей мировой боксерской общественности. Для Кроуфорда это шанс войти в историю, а для Канело — подтвердить статус одного из сильнейших бойцов своего поколения. 

Канело и Теренс Кроуфорд
Канело (слева) и Теренс Кроуфорд во время битвы взглядов. Фото: instagram.com/canelo/

Ставка Усика на бой Альварес — Кроуфорд

Украинец напомнил, что давно считает американца лучшим боксером современности. Он отметил, что Кроуфорд обладает высоким уровнем техники и умеет адаптироваться под соперников любого стиля.

При этом Александр Усик подчеркнул, что Альварес тоже остается опасным противником, обладающим опытом и силой, которые могут повлиять на исход встречи. Тем не менее фаворитом он назвал именно Кроуфорда.

"Я верю, что Теренс сумеет показать в ринге все свое мастерство. Он очень умный боксер, который умеет подстраиваться под любые условия. Канело невероятно силен, но этот поединок станет моментом Кроуфорда. У него есть шанс войти в историю, и я думаю, он его использует", — заявил Усик. 

Напомним, ранее Джозеф Паркер поставил под сомнение свой бой с Александром Усиком в ближайшее время. 

Также новозеландский боксер прокомментировал возможность организации поединка Александра Усика с британцем Мозесом Итаумой. 

спорт Александр Усик бокс Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации