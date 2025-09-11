Усик объяснил, сможет ли Канело победить Кроуфорда

Александр Усик отвечает на вопросы. Кадр из видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о предстоящем поединке Теренса Кроуфорда и Сауля "Канело" Альвареса.

Украинец назвал фаворита этого противостояния в интервью talkSPORT.

Главный бой состоится 13 сентября в США и соберет внимание всей мировой боксерской общественности. Для Кроуфорда это шанс войти в историю, а для Канело — подтвердить статус одного из сильнейших бойцов своего поколения.

Канело (слева) и Теренс Кроуфорд во время битвы взглядов. Фото: instagram.com/canelo/

Ставка Усика на бой Альварес — Кроуфорд

Украинец напомнил, что давно считает американца лучшим боксером современности. Он отметил, что Кроуфорд обладает высоким уровнем техники и умеет адаптироваться под соперников любого стиля.

При этом Александр Усик подчеркнул, что Альварес тоже остается опасным противником, обладающим опытом и силой, которые могут повлиять на исход встречи. Тем не менее фаворитом он назвал именно Кроуфорда.

"Я верю, что Теренс сумеет показать в ринге все свое мастерство. Он очень умный боксер, который умеет подстраиваться под любые условия. Канело невероятно силен, но этот поединок станет моментом Кроуфорда. У него есть шанс войти в историю, и я думаю, он его использует", — заявил Усик.

Напомним, ранее Джозеф Паркер поставил под сомнение свой бой с Александром Усиком в ближайшее время.

Также новозеландский боксер прокомментировал возможность организации поединка Александра Усика с британцем Мозесом Итаумой.