Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кроуфорд легко победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом

Кроуфорд легко победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 09:20
Кроуфорд победил Сауля Альвареса и забрал себе все титулы в новом весе
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Лас-Вегасе на Allegiant Stadium завершилось большое боксерское шоу. В главном событии мексиканец Сауль Альварес защищал титулы WBC, WBO, WBA, IBF во втором среднем весе от американца Теренса Кроуфорда, который поднялся в весе на две весовые категории.

Кроуфорд рискнул и был за это вознагражден победой, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

Как прошел бой Альварес — Кроуфорд

Бой начался с тактических перестрелок, где Кроуфорд работал на контратаках, а Альварес шел вперед. Оба боксера придерживались своих стилей бокса, но не секрет, что технический уровень Теренса существенно выше. Преимущество мексиканца было в мощности ударов.

Кроуфорд во время боя использовал стойку левши и постоянно двигался, избегая ударов Сауля. Мексиканец активно работал по корпусу, но этого было очень мало, поскольку соперник перебивал его джебами и одиночными силовыми ударами.

В четвертом раунде состоялся первый обмен ударами, но Теренс быстро вернулся к прежним настройкам и продолжал разбирать соперника в своем стиле. Иногда у американца это получалось играючи.

В девятом раунде из-за столкновения Кроуфорд получил рассечение, которое потом не повлияло на ход боя.

В чемпионских раундах Канело еще больше потерял тонус, тогда как американец сохранил энергию и довел бой до победы.

Судьи отдали Кроуфорду победу со счетом: 116-112, 115-113, 115-113. Однако, стоит добавить, что судейские баллы ближе, чем было на самом деле — победа Теренса была более уверенной.

Отметим, что, вероятно, эта победа должна помочь Кроуфорду возглавить рейтинг P4P, который сейчас ставит на первое место Александра Усика.

Напомним, бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах Дэвид Хэй сказал, где место Александра Усика на боксерском Олимпе.

Также ранее в России застрелили чемпиона Европы по боксу.

бокс Сауль Альварес профессиональный бокс боксер Теренс Кроуфорд
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации