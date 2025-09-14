Кроуфорд победил Сауля Альвареса и забрал себе все титулы в новом весе

Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Лас-Вегасе на Allegiant Stadium завершилось большое боксерское шоу. В главном событии мексиканец Сауль Альварес защищал титулы WBC, WBO, WBA, IBF во втором среднем весе от американца Теренса Кроуфорда, который поднялся в весе на две весовые категории.

Кроуфорд рискнул и был за это вознагражден победой, сообщил портал Новини.LIVE.

Как прошел бой Альварес — Кроуфорд

Бой начался с тактических перестрелок, где Кроуфорд работал на контратаках, а Альварес шел вперед. Оба боксера придерживались своих стилей бокса, но не секрет, что технический уровень Теренса существенно выше. Преимущество мексиканца было в мощности ударов.

Кроуфорд во время боя использовал стойку левши и постоянно двигался, избегая ударов Сауля. Мексиканец активно работал по корпусу, но этого было очень мало, поскольку соперник перебивал его джебами и одиночными силовыми ударами.

В четвертом раунде состоялся первый обмен ударами, но Теренс быстро вернулся к прежним настройкам и продолжал разбирать соперника в своем стиле. Иногда у американца это получалось играючи.

В девятом раунде из-за столкновения Кроуфорд получил рассечение, которое потом не повлияло на ход боя.

В чемпионских раундах Канело еще больше потерял тонус, тогда как американец сохранил энергию и довел бой до победы.

Судьи отдали Кроуфорду победу со счетом: 116-112, 115-113, 115-113. Однако, стоит добавить, что судейские баллы ближе, чем было на самом деле — победа Теренса была более уверенной.

Отметим, что, вероятно, эта победа должна помочь Кроуфорду возглавить рейтинг P4P, который сейчас ставит на первое место Александра Усика.

