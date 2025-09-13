В России застрелили чемпиона Европы по боксу

Подозреваемый в убийстве боксера. Фото: кадр из видео

В российском Омске произошло убийство известного местного боксера. Погиб 31-летний Ловари Михайленко.

Боксера застрелили из огнестрельного оружия, сообщили российские СМИ.

Реклама

Читайте также:

В России убили чемпиона Европы

По информации следствия, чемпиона Европы среди юниоров 2008 года и представителя Омского областного центра олимпийской подготовки застрелили в собственном доме.

К боксеру приехал в гости 23-летний знакомый, после чего между ними возникла ссора, в ходе которой гость достал незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и выстрелил боксеру в голову. Затем злоумышленник скрылся на автомобиле и в тот же день его задержали в Новосибирской области.

Во время задержания у подозреваемого изъяли пистолет и пять патронов к нему.

Задержанный уже признался, что застрелил боксера, потому что тот оскорбительно высказывался в адрес его отца и деда. Прокуратура сообщила, что подозреваемый признал вину, но отказался давать показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Также подозреваемый признался, что купил пистолет в даркнете.

Напомним, бывший обладатель титулов в первом тяжелом и супертяжелом весах Дэвид Хэй заявил, нашел место Александра Усика в истории бокса.

Претендент на бой с Усиком Джозеф Паркер сомневается, что этот бой когда-то состоится.