В России застрелили чемпиона Европы по боксу

В России застрелили известного чемпиона по боксу
В российском Омске произошло убийство известного местного боксера. Погиб 31-летний Ловари Михайленко.
Боксера застрелили из огнестрельного оружия, сообщили российские СМИ.
В России убили чемпиона Европы
По информации следствия, чемпиона Европы среди юниоров 2008 года и представителя Омского областного центра олимпийской подготовки застрелили в собственном доме.
К боксеру приехал в гости 23-летний знакомый, после чего между ними возникла ссора, в ходе которой гость достал незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и выстрелил боксеру в голову. Затем злоумышленник скрылся на автомобиле и в тот же день его задержали в Новосибирской области.
Во время задержания у подозреваемого изъяли пистолет и пять патронов к нему.
Задержанный уже признался, что застрелил боксера, потому что тот оскорбительно высказывался в адрес его отца и деда. Прокуратура сообщила, что подозреваемый признал вину, но отказался давать показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Также подозреваемый признался, что купил пистолет в даркнете.
