У Росії застрелили чемпіона Європи з боксу

В російському Омську сталося вбивство відомого місцевого боксера. Загинув 31-річний Ловарі Михайленко.

Боксера застрелили з вогнепальної зброї, повідомили російські ЗМІ.

В Росії убили чемпіона Європи

За інформацією слідства, чемпіона Європи серед юніорів 2008 року та представника Омського обласного центру олімпійської підготовки застрелили у власному будинку.

До боксера приїхав у гості 23-річний знайомий, після чого між ними виникла сварка, у ході якої гість дістав незареєстрований пістолет ТТ 1941 року випуску та вистрелив боксеру в голову. Потім зловмисник утік на автомобілі й того ж дня його затримали в Новосибірській області.

Під час затримання у підозрюваного вилучили пістолет та п’ять набоїв до нього.

Затриманий вже зізнався, що застрелив боксера, бо той образливо висловлювався на адресу його батька та діда. Прокуратура повідомила, що підозрюваний визнав провину, але відмовився давати свідчення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Також підозрюваний зізнався, що купив пістолет в даркнеті.

