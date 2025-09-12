Відео
Головна Спорт Хей упевнений, що в історії вище Усика стоїть лише один боксер

Хей упевнений, що в історії вище Усика стоїть лише один боксер

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 07:13
Девід Хей оцінив місце Олександра Усика в історії боксу
Девід Хей. Фото: instagram.com/davidhaye

Наразі в світі боксу люблять сперечатися над місцем абсолютного чемпіона світу Олександра Усика в історії боксу. Одні розглядають його серед найвеличніших боксерів, а інші не готові цього робити.

Про місце Усика висловився колишній чемпіон світу у першій важкій та суперважкій вагах Девід Хей в коментарі Daily Mail Boxing.

Читайте також:

Хей визначив місце Усика в історії боксу

Хей взяв участь в опитуванні, де визначив найкращих боксерів в історії, розмістивши українського чемпіона Усика серед легенд, але вище нього поставив лише одного спортсмена.

За версією Хея, Мухаммед Алі є єдиним боксером, якого можна вважати GOAT — найкращий усіх часів.

У категорію "легенди" Хей включив Олександра Усика разом з Майком Тайсоном, Ленноксом Люїсом і Джорджем Форманом, визнавши їхній величезний внесок у бокс.

До категорії "великий" потрапили Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі, яких Хей вважає видатними, але нижчими за рангом.

Зазначимо, що за досягненнями Усик вже перевершив усіх, оскільки двічі став абсолютним чемпіоном суперважкої ваги в еру чотирьох основних титулів.

Нагадаємо, новозеландець Джозеф Паркер сумнівається в проведенні поєдинку з Олександром Усиком.

Також Паркер висловився про можливий бій Усика проти 20-річного Мозеса Ітауми.

Олександр Усик бокс суперважка вага українські боксери Мохаммед Алі
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
