Дэвид Хэй оценил место Александра Усика в истории бокса

Сейчас в мире бокса любят спорить над местом абсолютного чемпиона мира Александра Усика в истории бокса. Одни рассматривают его среди величайших боксеров, а другие не готовы этого делать.

О месте Усика высказался бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах Дэвид Хэй в комментарии Daily Mail Boxing.

Хэй определил место Усика в истории бокса

Хэй принял участие в опросе, где определил лучших боксеров в истории, разместив украинского чемпиона Усика среди легенд, но выше него поставил лишь одного спортсмена.

По версии Хэя, Мухаммед Али является единственным боксером, которого можно считать GOAT — лучший всех времен.

В категорию "легенды" Хэй включил Александра Усика вместе с Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом и Джорджем Форманом, признав их огромный вклад в бокс.

В категорию "великий" попали Деонтей Уайлдер, Джозеф Паркер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, которых Хэй считает выдающимися, но ниже по рангу.

Отметим, что по достижениям Усик уже превзошел всех, поскольку дважды стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса в эру четырех основных титулов.

