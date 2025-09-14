Сергей Богачук проиграл реванш Брендану Адамсу — видео боя

Украинец Богачук неожиданно уступил Адамсу в реванше
В Лас-Вегасе прошло боксерское шоу, в главном событии которого Сауль Альварес противостоял Теренсу Кроуфорду. В прелимах украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук дрался с американцем Бренданом Адамсом.
Для боксеров это был реванш после того, как в 2021-м Адамс победил Богачука техническим нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.
Богачук был фаворитом поединка, но проиграл
Если в первом поединке Богачук действовал агрессивно, а Адамс на контратаках, то в реванше агрессивно начал Брэндон, чем удивил Сергея.
Второй раунд сильно запомнился настоящей рубкой с жесткими ударами по голове и туловищу. Однако, размены выиграл Адамс, который бил мощнее.
Американец на протяжении всего боя доминировал благодаря акцентированности и точности ударов, заставляя украинца вступать в ближний бой, где терял эффективность.
Тренеры Богачука требовали, чтобы он боксировал разумно, но это было безуспешно.
В восьмом раунде украинца потрясли, повторив сценарий первого боя, но на этот раз он устоял.
По итогам десяти раундов судьи отдали победу американцу: 98-92, 99-91, 98-92.
Напомним, также в Лас-Вегасе Теренс Кроуфорд стал новым абсолютным чемпионом во втором среднем весе.
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй назвал место Александра Усика в истории бокса.
Читайте Новини.LIVE!