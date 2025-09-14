Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинец Богачук неожиданно уступил Адамсу в реванше

Украинец Богачук неожиданно уступил Адамсу в реванше

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 09:50
Сергей Богачук проиграл реванш Брендану Адамсу — видео боя
Брэндон Адамс — Сергей Богачук. Фото: кадр из видео

В Лас-Вегасе прошло боксерское шоу, в главном событии которого Сауль Альварес противостоял Теренсу Кроуфорду. В прелимах украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук дрался с американцем Бренданом Адамсом.

Для боксеров это был реванш после того, как в 2021-м Адамс победил Богачука техническим нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Богачук был фаворитом поединка, но проиграл

Если в первом поединке Богачук действовал агрессивно, а Адамс на контратаках, то в реванше агрессивно начал Брэндон, чем удивил Сергея.

Второй раунд сильно запомнился настоящей рубкой с жесткими ударами по голове и туловищу. Однако, размены выиграл Адамс, который бил мощнее.

Американец на протяжении всего боя доминировал благодаря акцентированности и точности ударов, заставляя украинца вступать в ближний бой, где терял эффективность.

Тренеры Богачука требовали, чтобы он боксировал разумно, но это было безуспешно.

В восьмом раунде украинца потрясли, повторив сценарий первого боя, но на этот раз он устоял.

По итогам десяти раундов судьи отдали победу американцу: 98-92, 99-91, 98-92.

Напомним, также в Лас-Вегасе Теренс Кроуфорд стал новым абсолютным чемпионом во втором среднем весе.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй назвал место Александра Усика в истории бокса.

бокс Сергей Богачук профессиональный бокс украинские боксеры боксер
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации