Сергей Богачук проиграл реванш Брендану Адамсу — видео боя

В Лас-Вегасе прошло боксерское шоу, в главном событии которого Сауль Альварес противостоял Теренсу Кроуфорду. В прелимах украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук дрался с американцем Бренданом Адамсом.

Для боксеров это был реванш после того, как в 2021-м Адамс победил Богачука техническим нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.

Богачук был фаворитом поединка, но проиграл

Если в первом поединке Богачук действовал агрессивно, а Адамс на контратаках, то в реванше агрессивно начал Брэндон, чем удивил Сергея.

Второй раунд сильно запомнился настоящей рубкой с жесткими ударами по голове и туловищу. Однако, размены выиграл Адамс, который бил мощнее.

Американец на протяжении всего боя доминировал благодаря акцентированности и точности ударов, заставляя украинца вступать в ближний бой, где терял эффективность.

Тренеры Богачука требовали, чтобы он боксировал разумно, но это было безуспешно.

В восьмом раунде украинца потрясли, повторив сценарий первого боя, но на этот раз он устоял.

По итогам десяти раундов судьи отдали победу американцу: 98-92, 99-91, 98-92.

