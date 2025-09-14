Помер Ріккі Хаттон – легенда британського боксу та колишній чемпіон світу

Ріккі Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

Світ боксу 14 вересня зазнав утрати — помер колишній чемпіон світу, легенда британського спорту Ріккі Хаттон. Подія сталася за кілька місяців до його повернення на ринг.

Про смерть легендарного спортсмена повідомив портал The Sun.

Де знайшли тіло Хаттона

Тіло 46-річного Хаттона знайшли 14 вересня о 6:45 в своєму будинку в Манчестері.

Правоохоронці повідомили, що смерть не викликає підозр.

Хаттон готувався до повернення на ринг 2 грудня в Дубаї проти Ейси Альдаха. Цим боєм легенда боксу хотіла надихнути людей із проблемами психічного здоров'я, з якими сам боровся.

Ріккі Хаттон. Фото: Reuters

За час своєї кар'єри він завоював титули чемпіона світу в легкій, першій напівсередній та напівсередній вазі. Легендарними стали бої британця проти Флойда Мейвезера і Менні Пак'яо.

Після завершення виступів Хаттон працював промоутером, тренером і був батьком професійного боксера Кемпбелла Хаттона, та двох дочок.

