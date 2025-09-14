Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Помер легендарний боксер Ріккі Хаттон

Помер легендарний боксер Ріккі Хаттон

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 16:48
Помер Ріккі Хаттон – легенда британського боксу та колишній чемпіон світу
Ріккі Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

Світ боксу 14 вересня зазнав утрати — помер колишній чемпіон світу, легенда британського спорту Ріккі Хаттон. Подія сталася за кілька місяців до його повернення на ринг.

Про смерть легендарного спортсмена повідомив портал The Sun.

Реклама
Читайте також:

Де знайшли тіло Хаттона

Тіло 46-річного Хаттона знайшли 14 вересня о 6:45 в своєму будинку в Манчестері.

Правоохоронці повідомили, що смерть не викликає підозр.

Хаттон готувався до повернення на ринг 2 грудня в Дубаї проти Ейси Альдаха. Цим боєм легенда боксу хотіла надихнути людей із проблемами психічного здоров'я, з якими сам боровся.

Рикки Хаттон
Ріккі Хаттон. Фото: Reuters

За час своєї кар'єри він завоював титули чемпіона світу в легкій, першій напівсередній та напівсередній вазі. Легендарними стали бої британця проти Флойда Мейвезера і Менні Пак'яо.

Після завершення виступів Хаттон працював промоутером, тренером і був батьком професійного боксера Кемпбелла Хаттона, та двох дочок.

Нагадаємо, раніше в США американська зірка Теренс Кроуфорд переміг Сауля Альвареса та став абсолютним чемпіоном в новій для себе ваговій категорії.

Також український середньоваговик Сергій Богачук програв у реванші Брендану Адамсу із США.

смерть бокс померлі професійний бокс боксер
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації