Умер Рикки Хаттон — легенда британского бокса и бывший чемпион мира

Рикки Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

Мир бокса 14 сентября понес утрату — умер бывший чемпион мира, легенда британского спорта Рикки Хаттон. Событие произошло за несколько месяцев до его возвращения на ринг.

О смерти легендарного спортсмена сообщил портал The Sun.

Где нашли тело Хаттона

Тело 46-летнего Хаттона нашли 14 сентября в 6:45 в своем доме в Манчестере.

Правоохранители сообщили, что смерть не вызывает подозрений.

Хаттон готовился к возвращению на ринг 2 декабря в Дубае против Эйси Альдаха. Этим боем легенда бокса хотел вдохновить людей с проблемами психического здоровья, с которыми сам боролся.

Рикки Хаттон. Фото: Reuters

За время своей карьеры он завоевал титулы чемпиона мира в легком, первом полусреднем и полусреднем весе. Легендарными стали бои британца против Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо.

После завершения выступлений Хаттон работал промоутером, тренером и был отцом профессионального боксера Кэмпбелла Хаттона, и двух дочерей.

