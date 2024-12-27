Известный боксер хочет нокаутировать Криштиану Роналду

Известный боксер Рикки Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

Один из известных боксеров выбрал себе очень неожиданного соперника, с которым хотел бы встретиться на ринге. Это не его коллега по профессии.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Рикки Хаттон заявил, что хотел бы выйти на ринг против Криштиану Роналду, сообщает Goal.com.

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В комментарии СМИ он объяснил свой выбор. А еще назвал Роналду "хорошим парнем".

Почему именно Роналду

Вот как Рикки Хаттон объяснил свой выбор:

"Я никогда не встречался с Криштиану. Я считаю, что он хороший парень, но говорим откровенно. Он играл за "Манчестер Юнайтед". Он действительно хорош собой. Почему бы не нокаутировать его?".

Стоит отметить, что сам Хаттон является болельщиком "Манчестер Сити", а эти клубы, как известно, враждуют.

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