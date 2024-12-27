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Легендарный боксер хочет избить Роналду

27 декабря 2024 17:36
Алексей Паламарчук - Редактор
Известный боксер хочет нокаутировать Криштиану Роналду
Известный боксер Рикки Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton
Алексей Паламарчук - Редактор

Один из известных боксеров выбрал себе очень неожиданного соперника, с которым хотел бы встретиться на ринге. Это не его коллега по профессии.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Рикки Хаттон заявил, что хотел бы выйти на ринг против Криштиану Роналду, сообщает Goal.com.

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В комментарии СМИ он объяснил свой выбор. А еще назвал Роналду "хорошим парнем".

Почему именно Роналду

Вот как Рикки Хаттон объяснил свой выбор:

"Я никогда не встречался с Криштиану. Я считаю, что он хороший парень, но говорим откровенно. Он играл за "Манчестер Юнайтед". Он действительно хорош собой. Почему бы не нокаутировать его?".

Стоит отметить, что сам Хаттон является болельщиком "Манчестер Сити", а эти клубы, как известно, враждуют.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сфотографировался с новорожденным внуком.

Россия планирует провести товарищеские поединки против нескольких команд Европы.

Андрей Лунин может остаться без конкурента в "Реале", но ненадолго.

Украинец Александр Усик стал первым в престижном рейтинге, в него попали еще несколько представителей Украины.

спорт Криштиану Роналду бокс спортсмены боксер

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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