Известный боксер хочет нокаутировать Криштиану Роналду

Легендарный боксер хочет избить Роналду
Один из известных боксеров выбрал себе очень неожиданного соперника, с которым хотел бы встретиться на ринге. Это не его коллега по профессии.
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Рикки Хаттон заявил, что хотел бы выйти на ринг против Криштиану Роналду, сообщает Goal.com.
В комментарии СМИ он объяснил свой выбор. А еще назвал Роналду "хорошим парнем".
Почему именно Роналду
Вот как Рикки Хаттон объяснил свой выбор:
"Я никогда не встречался с Криштиану. Я считаю, что он хороший парень, но говорим откровенно. Он играл за "Манчестер Юнайтед". Он действительно хорош собой. Почему бы не нокаутировать его?".
Стоит отметить, что сам Хаттон является болельщиком "Манчестер Сити", а эти клубы, как известно, враждуют.
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