Усик не потрапив до десятки кращих боксерів світу

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Нарешті опубліковано рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від категорії. До нього увійшли двоє українців, але їхні місця вас здивують.

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко не потрапили навіть до ТОП-10 найкращих боксерів за версією BoxRec.

Читайте також:

Обидва вони опинились у нижній частині рейтингу. Більше того, Усика та Ломаченка обійшли неочікувані конкуренти.

Рейтинг найкращих боксерів. Фото: скриншот BoxRec

Місце Усика та Ломаченка в рейтингу

Олександр Усик, який напередодні вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO та WBA, зайняв лише 13 позицію в рейтингу.

Василь Ломаченко замикає ТОП-15 найкращих.

При цьому, до ТОП-10 боксерів увійшли відразу два росіянина - Артур Бетербієв (зараз представляє Канаду) та Дмітрій Бівол.

Нагадаємо, збірна Росії з футболу хоче провести кілька матчів з європейськими командами.

Олександр Усик домовився з Тайсоном Ф'юрі про великий донат на потреби України.

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска розказав про свою реакцію на поїздку Михайла Мудрика до Саудівської Аравії.

Українець може допомогти Хосепу Гвардіолі змінити місце роботи.