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Россиянин обошел Усика в рейтинге лучших боксеров планеты

26 декабря 2024 16:06
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик не попал в десятку лучших боксеров мира
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Алексей Паламарчук - Редактор

Наконец опубликован рейтинг лучших боксеров мира независимо от категории. В него вошли двое украинцев, но их места вас удивят.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко не попали даже в ТОП-10 лучших боксеров по версии BoxRec.

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Оба они оказались в нижней части рейтинга. Более того, Усика и Ломаченко обошли неожиданные конкуренты.

Рейтинг лучших боксеров
Рейтинг лучших боксеров. Фото: скриншот BoxRec

Место Усика и Ломаченко в рейтинге

Александр Усик, накануне во второй раз победивший британца Тайсона Фьюри и защитивший титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA, занял лишь 13 позицию в рейтинге.

Василий Ломаченко замыкает ТОП-15 лучших.

При этом в ТОП-10 боксеров вошли сразу два россиянина — Артур Бетербиев (сейчас представляет Канаду) и Дмитрий Бивол.

Напомним, сборная России по футболу хочет провести несколько матчей с европейскими командами.

Александр Усик договорился с Тайсоном Фьюри о большом донате на нужды Украины.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о своей реакции на поездку Михаила Мудрика в Саудовскую Аравию.

Украинец может помочь Хосепу Гвардиоли сменить место работы.

спорт рейтинг Александр Усик бокс украинские боксеры

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15:56 Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — есть жертвы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:37 Самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ракета, — Euronews

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