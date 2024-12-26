Усик не попал в десятку лучших боксеров мира

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Наконец опубликован рейтинг лучших боксеров мира независимо от категории. В него вошли двое украинцев, но их места вас удивят.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко не попали даже в ТОП-10 лучших боксеров по версии BoxRec.

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Оба они оказались в нижней части рейтинга. Более того, Усика и Ломаченко обошли неожиданные конкуренты.

Рейтинг лучших боксеров. Фото: скриншот BoxRec

Место Усика и Ломаченко в рейтинге

Александр Усик, накануне во второй раз победивший британца Тайсона Фьюри и защитивший титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA, занял лишь 13 позицию в рейтинге.

Василий Ломаченко замыкает ТОП-15 лучших.

При этом в ТОП-10 боксеров вошли сразу два россиянина — Артур Бетербиев (сейчас представляет Канаду) и Дмитрий Бивол.

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