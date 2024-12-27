Відомий боксер хоче нокаутувати Кріштіану Роналду

Легендарний боксер хоче побити Роналду
Один із відомих боксерів обрав собі дуже несподіваного суперника, з яким би хотів зустрітись на ринзі. Це не його колега по професії.
Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Ріккі Хаттон заявив, що хотів би вийти на ринг проти Кріштіану Роналду, повідомляє Goal.com.
У коментарі для ЗМІ він пояснив свій вибір. А ще назвав Роналду "хорошим хлопцем".
Чому саме Роналду
Ось як Ріккі Хаттон пояснив свій вибір:
"Я ніколи не зустрічався з Кріштіану. Я вважаю, що він хороший хлопець, але говорімо відверто. Він грав за "Манчестер Юнайтед". Він справді гарний собою. Чому б не нокаутувати його?".
Варто зазначити, що сам Хаттон є вболівальником "Манчестер Сіті", а ці клуби, як відомо, ворогують.
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