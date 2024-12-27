Відомий боксер хоче нокаутувати Кріштіану Роналду

Відомий боксер Ріккі Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

Один із відомих боксерів обрав собі дуже несподіваного суперника, з яким би хотів зустрітись на ринзі. Це не його колега по професії.

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Ріккі Хаттон заявив, що хотів би вийти на ринг проти Кріштіану Роналду, повідомляє Goal.com.

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У коментарі для ЗМІ він пояснив свій вибір. А ще назвав Роналду "хорошим хлопцем".

Чому саме Роналду

Ось як Ріккі Хаттон пояснив свій вибір:

"Я ніколи не зустрічався з Кріштіану. Я вважаю, що він хороший хлопець, але говорімо відверто. Він грав за "Манчестер Юнайтед". Він справді гарний собою. Чому б не нокаутувати його?".

Варто зазначити, що сам Хаттон є вболівальником "Манчестер Сіті", а ці клуби, як відомо, ворогують.

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