Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик, Сенченко и Пакьяо отреагировали на смерть Хаттона

Усик, Сенченко и Пакьяо отреагировали на смерть Хаттона

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 07:42
Усик и два экс-соперника Хаттона отреагировали на его смерть
Рикки Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

В Манчестере 14 сентября нашли тело экс-чемпиона мира по боксу и легенды Рикки Хаттона. Он боксировал с пиковыми Флойдом Мейвезером, Мэнни Пакьяо и украинцем Вячеславом Сенченко.

О смерти Хаттона в соцсетях высказались Пакьяо, Сенченко и Александр Усик, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Рикки Хаттон
Сторис Усика относительно смерти Рикки Хаттона. Фото: скриншот

Что легенды сказали о Хаттоне

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выразил скорбь из-за смерти бывшего британского боксера.

"Покойся с миром, легенда", — написал Усик.

Пакьяо, который был чемпионом мира в восьми весовых категориях и побеждал Хаттона, заявил, что ему грустно слышать о смерти Рикки, который был не только замечательным бойцом, но и храбрым и добрым человеком.

"Мы разделили незабываемые моменты в истории бокса, и я всегда буду уважать его уважение и боксерское мастерство. Мои молитвы с семьей Хаттона", — написал Мэнни.

Украинский экс-чемпион мира Сенченко, который стал последним соперником в карьере Хаттона заявил, что ему было за честь разделять ринг с Рикки.

"Вечная память, Чемпион. Было за честь с тобой разделить ринг", — написал Вячеслав.

В 2012 году Хаттон решил вернуться в бокс после того, как пропустил почти 3,5 года после поражения от Пакьяо. Однако, возвращение закончилось разгромным поражением от украинца.

Напомним, ранее американская звезда бокса Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом.

Также украинский средневес Сергей Богачук уступил решением судей Брендану Адамсу из США.

Александр Усик бокс Мэнни Пакьяо профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации