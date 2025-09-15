Усик и два экс-соперника Хаттона отреагировали на его смерть

Рикки Хаттон. Фото: instagram.com/rickyhitmanhatton

В Манчестере 14 сентября нашли тело экс-чемпиона мира по боксу и легенды Рикки Хаттона. Он боксировал с пиковыми Флойдом Мейвезером, Мэнни Пакьяо и украинцем Вячеславом Сенченко.

О смерти Хаттона в соцсетях высказались Пакьяо, Сенченко и Александр Усик, сообщил портал Новини.LIVE.

Сторис Усика относительно смерти Рикки Хаттона. Фото: скриншот

Что легенды сказали о Хаттоне

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выразил скорбь из-за смерти бывшего британского боксера.

"Покойся с миром, легенда", — написал Усик.

Пакьяо, который был чемпионом мира в восьми весовых категориях и побеждал Хаттона, заявил, что ему грустно слышать о смерти Рикки, который был не только замечательным бойцом, но и храбрым и добрым человеком.

"Мы разделили незабываемые моменты в истории бокса, и я всегда буду уважать его уважение и боксерское мастерство. Мои молитвы с семьей Хаттона", — написал Мэнни.

Украинский экс-чемпион мира Сенченко, который стал последним соперником в карьере Хаттона заявил, что ему было за честь разделять ринг с Рикки.

"Вечная память, Чемпион. Было за честь с тобой разделить ринг", — написал Вячеслав.

В 2012 году Хаттон решил вернуться в бокс после того, как пропустил почти 3,5 года после поражения от Пакьяо. Однако, возвращение закончилось разгромным поражением от украинца.

